La derrota del Sevilla, las lesiones de Vargas y Januzaj, el Betis recurrirá la roja a Antony, la Champions League... así llegan las portadas este 25 de noviembre de 2025

El Sevilla cayó derrotado contra el RCD Espanyol y regresa de tierras catalanas con Vargas y Januzaj lesionados a la espera de ser sometidos a pruebas médicas. El Betis recurrirá la tarjeta roja que vio Antony contra el Girona y comienza una nueva jornada de UEFA Champions League

Las portadas deportivas de este martes 25 de noviembre de 2025 llegan marcadas con las consecuencias que ha dejado el partido que jugó, y perdió por 2-1, el Sevilla FC contra el RCD Espanyol. El equipo que entrena Matías Almeyda no solamente encajó una derrota sino que regresa de tierras catalanas con dos lesionados: Januzaj y Vargas, quienes probablemente se pierdan el derbi sevillano contra el Real Betis. El equipo verdiblanco, por su parte, va a recurrir la tarjeta roja que vio Antony en el encuentro contra el Girona FC. Por otro lado, este mismo martes comienza una nueva jornada de la UEFA Champions League.

La portada de ESTADIO Deportivo está protagonizada por el mal lunes para el Sevilla FC ya que el club de Nervión sólo se trajo malas noticias de Cataluña. El equipo blanquirrojo perdió contra el RCD Espanyol y se le escapó una oportunidad propicia para alcanzar la sexta posición de la clasificación de LaLiga. Además de ello, el Sevilla FC vio como dos futbolistas, Januzaj y Vargas, se lesionaron y su participación en el derbi sevillano que se disputa este domingo corre serio peligro. De hecho, lo normal es que no estén. Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, afirmó que los dos jugadores serán sometidos a pruebas médicas para determinar el alcance de sus respectivas lesiones.

Por otro lado, en el Real Betis se confirmó lo esperado y es que el club verdiblanco va a recurrir la tarjeta roja que recibió en el partido contra el Girona FC, manteniéndose así la esperanza de que el brasileño pueda jugar el derbi sevillano contra el Sevilla FC. Fue el propio Antony quien admitió que el Real Betis peleará al máximo porque pueda jugar. "Sí, vamos a recurrir. Tenemos que intentarlo. Yo le gané el cuerpo y cuando tiro la chilena yo no le he visto, estaba mirando el balón. Le he tocado sin intención, pero es una decisión del árbitro... bueno, del árbitro no, del VAR. El árbitro sabía que yo no tenía intención".

Por otro lado, también destaca, en el resto de portadas de los medios de comunicación deportivos, la nueva jornada de la UEFA Champions League en la cual se juegan mucho tanto el Athletic Club como el Villarreal CF, quienes necesitan ganar para mantener opciones de clasificarse entre los 24 primeros puestos. También juega este martes el FC Barcelona que desea el triunfo para pelear por quedar entre los 8 primeros.