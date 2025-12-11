La clasificación del Betis en Zagreb, la renovación de Pellegrini, la derrota del Real Madrid ante el Manchester City...así vienen las portadas

El encuentro del conjunto verdiblanco ante el equipo croata de Europa League y el del pasado miércoles en el Santiago Bernabéu entre los de Xabi Alonso y Pep Guardiola ocupan las principales portadas del día de hoy 11 de diciembre

El Betis se enfrentará en el día de hoy al Dinamo de Zagreb, en el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Europa League. El conjunto de Pellegrini llega tras la derrota ante el Barcelona en La Cartuja, pero la buena actuación en el campeonato europeo les deja en buena posición en la tabla, ya que se sitúan quintos con 11 puntos. Por otro lado, el Real Madrid no pudo vencer al Manchester City, en un duelo marcado por las dudas en torno al futuro de Xabi Alonso, que podría tener un ultimátum más el próximo domingo ante el Alavés.

El Betis visita Zagreb tras caer ante el Barcelona

El Betis afronta un nuevo duelo de la Europa League con bajas sensibles en su convocatoria como la de Amrabat, Isco, Ricardo Rodríguez por sanción o las ya conocidas de Bellerín y Firpo, lo que hizo que Pellegrini apostase por el juvenil De Roa para incluirlo en la lista del encuentro ante el Dinamo de Zagreb. Por otra parte, el conjunto verdiblanco llega tras caer derrotado contra el Barcelona en La Cartuja el pasado sábado, en un encuentro donde Antony estrenó el marcador pero los de Hansi Flick reaccionaron de la mejor manera marchándose al descanso con un 1-4, gracias en gran parte al hat-trick de Ferran Torres. Pese al arreón final con los goles de Diego Llorente y el Cucho, los locales no pudieron lograr un punto frente a los azulgranas.

Haro valora los plazos para la renovación de Pellegrini

Además, Ángel Haro, presidente del Betis, atendió a los medios de comunicación antes del nuevo viaje europeo de los verdiblancos. Entre otros temas como el fichaje de Fábio Silva, el directivo valoró en qué situación está la renovación de Pellegrini. En este sentido, fue preguntado por las informaciones que señalaban que Pellegrini podría tener una vía de escape para poder dirigir a la selección de Chile, a lo que no se atrevió a desmentir: "Bueno, estamos muy contentos con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto".

El Real Madrid pone en alerta el futuro de Xabi Alonso con la derrota contra el Manchester City

El Real Madrid se fue de vacío de la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu. El conjunto de Xabi Alonso no pudo hacer bueno el gol de Rodrygo en la primera parte, ya que, sin ir más lejos, se fueron al descanso con desventaja en el marcador. Un fallo defensivo y un grave error de Rüdiger sobre Haaland puso por delante a los de Pep Guardiola. Además, Mbappé no pudo disputar un minuto debido a las molestias musculares en la pierna izquierda que sufría, las mismas que le dejaron ausentes del entrenamiento del pasado martes.

No obstante, diferentes informaciones apuntan a que Xabi Alonso estará en el banquillo de Mendizorroza para dirigir al Real Madrid en el choque contra el Alavés, al que podrían llegar con hasta 11 bajas, contando con que Carreras y Fran García fueron expulsados ante el Celta y Mbappé se mantiene como duda.