La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de diciembre de 2025

La selección africana no atiende a la petición del Real Betis y desestima que Abde y Amrabat retrasen un incorporación para jugar la Copa África. Por otro lado, este martes hay sorteo de la tercera ronda de Copa del Rey: Sevilla FC y Real Betis conocerán a sus rivales

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de diciembre de 2026.

La selección africana no ha atendido a razones y ha desestimado la petición del Real Betis sobre Ez Abde y Amrabat. El club bético quería que los dos futbolistas retrasaran su incorporación para la disputa de la Copa África y, si no hay cambio de última hora, no podrán jugar contra el Rayo Vallecano.

Sevilla FC y Real Betis conocerán este martes a sus rivales en la tercera ronda de la Copa del Rey. Hay posibilidad de derbi, pero es improbable, ya que el sorteo sólo deparará una eliminatoria entre equipos de Primera división.

CA Osasuna vence al Levante UD gracias a los goles de Víctor Muñoz y Rubén García para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división y para darle aire a Alessio Lisci. El equipo granota se hunde, ya que es colista de LaLiga.