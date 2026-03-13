Imanol Alguacil irrumpe como opción para el banquillo del Villarreal

Las dudas en torno a la renovación de Marcelino con el submarino amarillo, con el que acaba contrato en junio, han provocado que surjan diferentes variantes para sustituirlo de cara a la próxima temporada, entre las que aparecen el exentrenador de la Real Sociedad o Míchel, actual técnico del Girona

La situación de Marcelino en el Villarreal está provocando incertidumbre por su posible salida a final de temporada, momento en el que acaba contrato con el submarino amarillo. El técnico asturiano ha sido preguntado en diferentes ocasiones en rueda de prensa pero no ha dejado ningún detalle sobre su renovación, más allá de afirmar que se hablará cuando acabe la presente campaña. Mientras tanto, hay nombres que irrumpen como opciones para sustituirle de cara a la 2026/2027. En este sentido, los dos nombres que han sonado han sido Imanol Alguacil y Míchel, actual técnico del Girona.

Marcelino, con una decisión que apunta a final de temporada

Marcelino habló el pasado fin de semana, en la previa del partido contra el Elche, sobre la última hora sobre su futuro y cuándo se tratará el tema de su renovación con el Villarreal, a lo que fue muy claro: "Ya lo dijo Tena, el director deportivo. Coincide con lo que digo yo habitualmente. Esperaremos a final de temporada y así será. Aprovecho para decir que jamás en 23 años de profesional he pedido, he exigido o he firmado un contrato de más de dos años. Me gustaría que cuando se da una información, se contrastara y tuviera el rigor adecuado para que nadie salga perjudicado porque se dice algo que no es verdad. Especular con el futuro del entrenador es desviar la atención e intentar influir a lo que le interesa al Villarreal, que es volver a clasificarse para la Champions. Especular no nos lleva a nada bueno. Lo único importante sería ganar al Elche, sumar tres puntos y seguir así hasta final de temporada".

Por el momento, el Villarreal pudo vencer al Elche en La Cerámica, con goles de Buchanan y Mouriño, lo que dejó al equipo de Marcelino en la cuarta posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 54 puntos, empatado con el Atlético de Madrid. Tras ello, el objetivo pasa por ganar al Alavés en el día de hoy en Mendizorroza y seguir peleando por acabar la temporada en puestos de UEFA Champions League, que podría ser uno de los motivos para que el técnico finalmente renueve y se quede en el club castellonense. No obstante, los rumores empiezan a sonar con dos nombres ya encima de la mesa para aterrizar al submarino amarillo.

Las opciones de Imanol Alguacil y Míchel para llegar al Villarreal

De esta manera, Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, apuntó, en Diario Marca la situación con la renovación de Marcelino con el Villarreal: "Me dicen que están negociando, la familia Roig le ofrece un año más y Marcelino quiere dos o tres, un proyecto más largo... Pero el acuerdo no está tan cerca como parece". En este sentido, la misma fuente apunta los dos nombres que suenan para llegar al banquillo del submarino amarillo: Imanol Alguacil y Míchel.

El primero acabó su etapa en el Al‑Shabab FC y se encuentra sin equipo, por lo que podría aceptar una vuelta a LaLiga tras su paso también por la Real Sociedad. Por otro lado, el actual técnico del Girona finaliza contrato esta temporada con la entidad catalana, por lo que también tiene pendiente decidir su futuro, aunque el objetivo está, de momento, en lograr la permanencia en Primera División. No obstante, todo ello dependerá de la decisión de Marcelino y de la dirección deportiva del Villarreal, que todo apunta a que se reunirán a final de temporada para resolver el la situación del técnico asturiano.