El Betis encadena un nuevo resultado negativo, pero se muestra superior a un Panathinaikos que debe aún visitar La Cartuja

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 13 de marzo de 2026

PANATHINAIKOS 1-0 REAL BETIS: SÍ SE PUEDE

El Betis se estrella contra un muro y sucumbe de penalti en Atenas, pero lo deja todo abierto para poder remontar ante los suyos

VUELVE LA ILUSIÓN

Azpilicueta y Maupay se recuperan, Rubén Vargas ultima su puesta a punto y todos podrían estar el domingo ante el Barça

RAYO Y CELTA, CARA Y CRUZ EN EUROPA

El Celta deja escapar el triunfo ante el Lyon (1-1) tras la expulsión de Borja Iglesias, mientras que el Rayo encarrila su eliminatoria de Conference (1-3) en Turquía

LAMINE YAMAL DA LA ALARMA

Sufre un "cuadro de malestar general" que le hizo ausentarse del entrenamiento blaugrana