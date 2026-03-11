La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 12 de marzo de 2026

30 aniversario

El Betis regresa a Europa con la intención de hacer historia en la segunda competición continental

El Betis se conjura en AtenasRBB

PANATHINAIKOS - REAL BETIS: CONFIADOS

El Real Betis se centra en Europa y prioriza una competición que le puede llevar a la gloria, empezando por traerse un buen resultado (18:45 h) de la siempre difícil Atenas

OK AL FICHAJE DE AROUNA SANGANTE

"No es Koundé, pero es un buen jugador a coste cero...", señalan a ED dos analistas de L'Equipe, que lo ven como un buen refuerzo para el Sevilla

VALVERDE DA ALAS AL REAL MADRID

El uruguayo, con tres goles en la primera mitad, encarrila la eliminatoria (3-0) ante el Manchester City pese a que Vinicius falló un penalti

DURÍSIMO PALO PARA JUAN AYUSO

El ciclista del Lidl-Trek abandona la París-Niza, donde era líder, después de sufrir una caída; las pruebas posteriores tranquilizan

