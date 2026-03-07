Las previas de los partidos de Sevilla y Betis copan la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo, con lugar también para los triunfos de Barcelona y Atlético

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 8 de marzo de 2026:

SEVILLA - RAYO VALLECANO: IMPULSO ESENCIAL (18:30 H)

Tras el meritorio empate en el derbi, el Sevilla afronta la visita de otro rival directo con la obligación de hacerse fuerte en Nervión para abrir una brecha importante con el descenso; vuelve Vargas, pero cae otra vez Maupay

GETAFE - BETIS: OPORTUNIDAD QUE VALE ORO (16:15 H)

El Betis se mide con el Getafe sabiendo que, tras perder Celta y Real Sociedad, un triunfo le permitiría blindar el quinto puesto

- LAMINE YAMAL DICTA SENTENCIA

El Barça mantiene su ventaja al imponerse por 0-1 al Athletic, mientras que el Atlético superó a la Real Sociedad (3-2)