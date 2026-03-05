Pellegrino Matarazzo y su plan con Gorrotxategi: "Es un jugador muy importante para nosotros cuando queremos jugar contra la presión alta"

El centrocampista vasco sigue creciendo en los planes de un Pellegrino Matarazzo que otorga perfil y rol a Gorrotxategi en la Real Sociedad

La Real Sociedad ya está en la final de la Copa del Rey tras derrotar al Athletic Club en San Mamés y en Anoeta. Los blanquiazules firmaron un gran partido ante el conjunto rojiblanco que cayó doblegado hasta en dos ocasiones frente al equipo de Matarazzo. Una de las claves de la clasificación de los donostiarras fue Gorrotxategi que firmó un gran duelo en el centro del campo 'txuri-urdin'. El vasco vuelve a ser esencial para Pellegrino Matarazzo que toca la tecla indicada con Gorrotxategi para su plan.

Pellegrino Matarazzo se entrega a Gorrotxategi

Tras el partido y con el pase a la final en el bolsillo, Pellegrino Matarazzo atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones acerca de las eliminatorias, poniendo el foco en un Gorrotxategi que solapó a todo el centro del campo del Athletic Club y que se ganó el elogio del técnico estadounidense, que encuentra el perfil y el rol perfecto para el incansable centrocampista vasco. "Muy buen partido. No solo por las responsabilidades defensivas y las entradas. Las emociones que mostró en el campo. Sino también con el balón. Es un jugador muy importante para nosotros cuando queremos jugar contra la presión alta. Para encontrar soluciones. Es muy móvil. Tiene buena técnica. Buena visión. Está desarrollándose muy bien. Y también es un gran chico. Es un placer trabajar con él", destacaba el técnico del cuadro de San Sebastián tras el choque.

Gorrotxategi sigue creciendo en la Real Sociedad

Mientras tanto, Gorrotxategi sigue creciendo en una temporada inolvidable para el vasco. El futbolista de la Real Sociedad ha encajado tanto en el centro del campo de Sergio Francisco como de Matarazzo, pasando a rejuvenecer el centro del campo y a solidificarlos tras la salida de Zubimendi de Anoeta. La marcha del internacional español dejó un vacío considerable en la medular, que están cubriendo Gorrotxategi, junto a Carlos Soler y Turrientes. El trabajo de Jon está siendo sobresaliente en su primera temporada en la élite del fútbol español, tanto es así que su valor de mercado, desde que comenzó el curso, se ha disparado en 12 millones de euros, alcanzando los 15 'kilos' según Transfermarkt, la web especialista en mercado de fichajes. El mediocentro de la Real Sociedad es el que más ha crecido en cuanto a valía en los últimos meses, consolidándose entre los jugadores más valiosos de la plantilla, tan solo por detrás de Oyarzabal, Kubo y Barrenetxea.