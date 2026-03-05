La Copa del Rey mantiene el vínculo entre Umar Sadiq y la Real Sociedad

En caso de que la Real Sociedad gane la Copa del Rey, Umar Sadiq también saldría campeón al participar con los donostiarras en el torneo nacional este curso

El mercado invernal deparó la salida definitiva de Umar Sadiq de la Real Sociedad. El nigeriano se despidió de forma definitiva del cuadro donostiarra que buscaba la solución a los muchos problemas deportivos que lo asolaban y que no quería más líos con el delantero. El atacante salió rumbo al Valencia y tras no contar para Matarazzo y tras haber disputado pocos minutos este curso con Sergio Francisco, siendo la Copa del Rey casi que su única fuente de minutos. Ahora, con la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, el vínculo entre la entidad y Umar Sadiq sigue vivo ya que, en caso de que los donostiarras ganasen la final, el nombre del nigeriano también deberá aparecer entre los galardonados.

La Real Sociedad, tras vencer en las semifinales de la Copa del Rey al Athletic Club, jugará la final del torneo nacional en Sevilla con un Umar Sadiq que estará muy pendiente del encuentro y, seguramente, con la camiseta de la Real Sociedad puesta. El motivo no es otro que si el cuadro donostiarra vence al Atlético de Madrid, su rival, Umar Sadiq será, al igual que el resto de sus ex compañeros, campeón de la Copa del Rey. El nigeriano participó en dos encuentros de las primeras fases del torneo, siendo además una figura clave y anotando un gol decisivo ante el Reus para certificar el pase a la siguiente ronda, después de haber repartido una asistencia. En caso de que los jugadores cobre incentivos por ganar la Copa del Rey, Sadiq está en su derecho de pedirlo a la Real Sociedad como campeón, por lo que la unión entre el delantero nigeriano y el cuadro de San Sebastián sigue vigente hasta que finalice el torneo copero.

Mientras tanto, Sadiq sigue centrado en conseguir el objetivo del Valencia para esta temporada, algo que está más cerca tras la última victoria del cuadro che en Mestalla ante Osasuna. "Es importante para nosotros ganar los tres puntos de hoy. Hemos estado trabajando duro esta semana para dar a los fans lo que merecen y ahora por fin tenemos los tres puntos y ya esperando el siguiente partido", destacaba el nigeriano tras el partido, admitiendo que vuelve a sentirse en casa gracias a la afición de Mestalla. "Desde el primer día, me sentí muy bien cuando llegué a Valencia. Ahora que estoy de vuelta aquí, es algo diferente. Lo único que puedo hacer es estar agradecido a la afición y darles las gracias por seguir apoyándonos", sentenció.