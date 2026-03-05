Advertencia del peligro de los ultras en la final de Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad: "Mucho cuidado"

Ambas aficiones se disponen a vivir una fiesta de fútbol en Sevilla el próximo 18 de abril, pero a buen seguro el partido será declarado de alto riesgo por la habitual presencia de radicales. En el recuerdo está la tragedia que marcó la relación entre las dos hinchadas en el pasado

El Estadio de La Cartuja albergará el próximo sábado 18 de abril la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Una auténtica fiesta del fútbol que ambas aficiones aguardan con especiales ganas. No en vano, los rojiblancos no ven a su equipo luchar por el título del torneo del KO desde hace 13 años, cuando derrotaron al Real Madrid, mientras que en Donostia hace 38 que no acuden a una final, pues en la última que jugó su equipo, en 2021, no hubo público en las gradas del propio recinto sevillano debido a la pandemia del coronavirus.

A la espera de la reunión sobre la seguridad

Ambos clubes trabajan ya en el reparto de entradas, esperándose que sean en torno a 26.000 las que les corresponda a casa uno, pues la Real Federación Española de Fútbol se reserva el 20% del aforo para sus compromisos. Pero será el próximo miércoles cuando se produzca una reunión entre las partes en la que deben aclararse todos los detalles sobre la organización de un encuentro que, a buen seguro, será declarado de alto riesgo por las autoridades competentes.

Se podrían sumar los radicales de Sevilla y Betis

Adelantándose a ello, Juanma Castaño, director de 'El Partidazo' de la Cadena Cope, auguró un choque de "alto voltaje" y "alta tensión en lo ambiental", por lo que pidió extremar las precauciones a los aficionados que acudan a animar a su equipo, así como las medidas de seguridad. Una recomendación que tiene como trasfondo los antecedentes acaecidos y la habitual presencia de grupos ultras, no solo por parte de Atlético de Madrid y Real Sociedad.

"Es un partido para tener respeto y, desde luego, hacerle caso a las fuerzas de seguridad del estado ese día. Mucho cuidado", señaló el periodista, que puso el foco también en el riesgo añadido que supone la posible participación de "los seguidores radicales que hay en Sevilla", apuntando con ellos a los ultras de Real Betis y Sevilla FC.

El recuerdo de Aitor Zabaleta

Como no puede ser de otro modo, dichas palabras, y el temor de lo que pueda pasar por la actuación de los radicales, traen a la memoria lo sucedido el 8 de diciembre de 1998 en las inmediaciones del antiguo estadio Vicente Calderón. Aquel día, Aitor Zabaleta, aficionado de 28 años de la Real Sociedad, murió apuñalado a manos de Ricardo Guerra, seguidor del grupo Bastión que estaba vinculado al Frente Atlético.

El suceso, que conmocionó al mundo del fútbol y a la sociedad española en general, tuvo lugar con motivo de un partido de octavos de final de la Copa de la UEFA, cuando Zabaleta y sus amigos entraron por error en el Bar Alegre, habitual punto de reunión del referido grupo ultra rojiblanco.

Tras ello, durante años, se escucharon cánticos ofensivos hacia el joven seguidor txuri urdin en la grada del estadio colchonero, cada vez que ambos equipos se enfrentaban. Pero a día de hoy la figura de Aitor Zabaleta es todo un símbolo contra la violencia en el 'deporte rey'. En la Real Sociedad, además, su recuerdo sigue muy vivo y su figura se ha convertido en todo un icono, dando nombre por ejemplo a la grada de animación de Anoeta, que lo corea habitualmente en los partidos.