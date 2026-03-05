Duras críticas a Sevilla por el precio de los hoteles para la final de la Copa del Rey: "Que aprovechen para atracar a los aficionados es terrible"

Los seguidores de Atlético de Madrid y Real Sociedad ya preparan un desplazamiento que les obligará a rascarse el bolsillo ante los elevados precios de los vuelos y del alojamiento en la capital hispalense para la noche del 18 de abril, fecha de la final en La Cartuja

La Copa del Rey ya conoce a sus dos finalistas. El próximo sábado 18 de abril, a las 21:00 horas, Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por levantar el título en el Estadio de La Cartuja. Y como es lógico, las aficiones de ambos equipos ya preparan su desembarco en la capital hispalense, sede por octavo año consecutivo de este esperado encuentro gracias al acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol. Un pacto que se prolongará hasta 2028 y que supone un desembolso de 11,5 millones de euros por parte del Gobierno andaluz para acoger la final de este año y las dos siguientes.

En un primer momento, el encuentro estaba previsto para el día 25 de abril, pero el hecho de que coincidiera con el Gran Premio de MotoGP en Jerez y la Feria de Sevilla llevó a los responsables a buscar otro fecha para garantizar las mejores condiciones no solo de seguridad, sino también de transportes y hoteleras. Aunque este cambio no ha significado precios más económicos.

Más de 600 euros un vuelo desde el País Vasco

Al contrario, ya comienzan a surgir duras críticas por lo mucho que tendrán que rascarse el bolsillo los aficionados de ambos equipos para desplazarse hasta Sevilla y pasar una noche en la ciudad. En el caso del viaje, lógicamente lo tendrán más difícil los seguidores de la Real Sociedad, pues no hay vuelos directos desde Donostia y los que parten desde Bilbao el mismo día del partido y regresan al siguiente tienen ya un coste de entre 606 y 754 euros, aunque a buen seguro serán muchos los que se desplacen en autobuses o vehículos particulares.

Los precios de un hotel de tres estrellas: mínimo 816 euros

En cuanto al precio de los hoteles, el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser se ha encargado de hacer un repaso de los mismos para llevarse las manos a la cabeza. Así, realizando una simple búsqueda en internet, como la que podría haber hecho cualquier seguidor, llama la atención que para dormir una noche en un hotel de tres estrellas haya que pagar entre 816 y 1.051 euros.

La cuantía se dispara si alguno quiere ir un paso más allá y hospedarse en un alojamiento de cuatro estrellas, con precios que que van desde los 1.317 a los 1.960 euros, siendo la opción más económica a priori la de apostar por un apartamento, habiendo alguno de entre cuatro y seis camas por 900 euros.

Ante tales precios, el director del programa, Manu Carreño, ha cargado directamente con la capital andaluza, al entender que se quiere hacer el 'agosto' de forma descarada y a costa de la ilusión de los seguidores de Atlético de Madrid y Real Sociedad. "Yo entiendo que cuando una ciudad tiene la suerte de organizar una Copa del Rey es una buena noticia para la ciudad, para la hostelería, el turismo… Ahora, de ahí a que se pongan la media en la cabeza y decidan atracar a los aficionados del fútbol español es terrible", sentenció el periodista.

El reparto de las entradas

Por otro lado, cabe recordar que en La Cartuja tienen cabida 70.000 espectadores, correspondiendo en principio un 40% del aforo a cada equipo (26.000 entradas). El resto se lo reserva la Federación para sus compromisos y patrocinadores, algo que también harán ambos clubes con las localidades que les corresponden. Así, el Atlético de Madrid ya ha anunciado por ejemplo que destinará el 15% de su cupo a estos compromisos que incluyen, entre otros, a directivos o familiares de jugadores y técnicos, mientras que el resto irá a parar a los socios, con prioridad para los de mayor antigüedad.

Será el próximo miércoles cuando se produzca una reunión definitiva entre las tres partes para concretar el reparto y otros asuntos organizativos de la final, aunque poco podrán hacer en los precios del viaje y el alojamiento, a no ser que los clubes apuesten por subvencionar una parte.