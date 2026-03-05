Pellegrino Matarazzo celebra el pase de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey

Pellegrino Matarazzo analizó el triunfo de la Real Sociedad ante el Athletic Club que clasifica al equipo donostiarra para la final de la Copa del Rey. El técnico valoró la solidez defensiva, la influencia de Mikel Oyarzabal y el ambiente vivido en Anoeta como claves de una noche histórica para el club

La Real Sociedad firmó una noche especial en Anoeta al derrotar al Athletic por 1 a 0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El triunfo, decidido por un penalti transformado por Mikel Oyarzabal, permite al conjunto donostiarra alcanzar una nueva final del torneo y mantener vivo el sueño de levantar el título en Sevilla. Tras el encuentro, Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios para analizar una eliminatoria que calificó como un paso muy importante dentro del crecimiento del equipo.

El técnico estadounidense destacó que el equipo supo competir con madurez en un partido muy disputado, donde la clave estuvo tanto en la disciplina defensiva como en la capacidad de mantener el control emocional en un derbi de enorme tensión.

Un partido controlado desde la defensa

Matarazzo comenzó su análisis destacando el rendimiento defensivo de la Real Sociedad, uno de los factores que, a su juicio, resultaron determinantes para superar la eliminatoria. Según explicó, el equipo logró mantener el orden durante gran parte del encuentro, evitando que el Athletic generara situaciones claras de peligro.

“Creo que tuvimos una buena primera parte. No encontramos el cambio de orientación con la frecuencia suficiente, ya fuera con balones diagonales o por el centro”, explicó el entrenador.

El penalti que liberó el partido

El momento decisivo llegó en la segunda mitad con el penalti que terminó transformando Mikel Oyarzabal. Matarazzo reconoció que la acción ayudó a relajar el desarrollo del encuentro, ya que permitió a la Real Sociedad manejar el tramo final con mayor tranquilidad.

El técnico señaló que, tras el gol, el partido se volvió más disputado y con menos fluidez ofensiva de lo que esperaba. Sin embargo, valoró positivamente que el equipo mantuviera su nivel defensivo hasta el final del encuentro.

“La segunda parte fue muy disputada y no progresamos como habíamos esperado, pero seguimos defendiendo bien. Ese era el mensaje en el descanso: continuar haciendo lo que estábamos haciendo”, explicó el preparador estadounidense.

El liderazgo de Mikel Oyarzabal

Uno de los nombres propios de la noche fue el de Mikel Oyarzabal. El capitán de la Real Sociedad fue el encargado de transformar el penalti que decidió el partido y volvió a demostrar su importancia dentro del equipo.

Matarazzo destacó el liderazgo del delantero tanto dentro como fuera del campo. Según el técnico, Oyarzabal representa muchos de los valores que definen al club donostiarra y su influencia va más allá de las acciones decisivas durante los partidos.

“El trabajo que pone en el campo, la responsabilidad que siente por el equipo y por el club… es algo muy especial”, afirmó el entrenador. Matarazzo también destacó su inteligencia de juego y su carácter humilde, cualidades que, en su opinión, lo convierten en un capitán ejemplar.

Una atmósfera inolvidable en Anoeta

El entrenador de la Real Sociedad también quiso detenerse en el ambiente vivido en los alrededores del estadio antes del partido. Matarazzo reconoció que la recepción de la afición fue una experiencia que no había vivido anteriormente en su carrera.

Según relató, la llegada del equipo al estadio estuvo rodeada de una atmósfera impresionante, con miles de aficionados acompañando al autobús del equipo entre bengalas y fuegos artificiales.

“Nunca había vivido algo así. Sentía como si todo el estadio estuviera en las calles”, explicó el técnico, quien también destacó la energía que se vivió dentro de Anoeta durante el encuentro.

El crecimiento del equipo desde su llegada

Matarazzo también reflexionó sobre el proceso que ha vivido el equipo desde su llegada al banquillo de la Real Sociedad. El técnico explicó que su enfoque siempre ha sido trabajar de forma progresiva, adaptando las ideas tácticas a las características de la plantilla.

Según detalló, el proceso ha sido orgánico, basado en entender las fortalezas de los jugadores y construir un modelo de juego que encaje con la identidad del club.

“Cuando llego a un nuevo proyecto tengo visiones y sensaciones. Empiezo a trabajar, estableciendo prioridades paso a paso”, señaló el entrenador.

Mirando al futuro sin perder el foco

A pesar de la euforia por la clasificación, Matarazzo dejó claro que el equipo debe mantener la concentración en los próximos compromisos en LaLiga antes de pensar en la final de la Copa del Rey.

El entrenador explicó que la plantilla tendrá un día de descanso para celebrar la victoria, pero que pronto comenzará la preparación del próximo partido de LaLiga.

“Primero jugamos contra el Atlético el sábado. Tenemos partidos de Liga antes de la final”, recordó el técnico, insistiendo en que el equipo debe seguir avanzando “paso a paso”.

Con la final ya asegurada, la Real Sociedad vive un momento de ilusión colectiva. Sin embargo, Matarazzo quiere que el equipo mantenga la misma mentalidad que lo ha llevado hasta este punto: trabajo constante, crecimiento progresivo y confianza en una plantilla que ha demostrado estar preparada para competir al máximo nivel.