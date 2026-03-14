Matías Almeyda pone por todo lo alto al Barça, pero no renuncia a volver a ganar allí casi 25 años después

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 14 de marzo de 2026

AVISADOS

Almeyda, que ha visto cómo le rebajaban un partido de sanción, señala a Lamine Yamal como el mejor de mundo y al Barça como uno de los mejores de Europa, pero deja un mensaje: "No es imposible"

MÁS CERCA DE LA CHAMPIONS

El Betis acaricia esa opción después de que, esta semana, LaLiga salga reforzada en la pelea por la plaza extra

PÉPÉ DEJA SIN PREMIO A QUIQUE

Más puntos que se le escapan en la prolongación; el Villarreal salva un empate in extremis en Vitoria (1-1)

CARLOS ALCARAZ NO PARA DE GANAR

Vence a Norrie en Indian Wells, sigue invicto en 2026 y encara a un Medvedev que llega crecido