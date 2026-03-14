30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 14 de marzo de 2026

Matías Almeyda pone por todo lo alto al Barça, pero no renuncia a volver a ganar allí casi 25 años después

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Matías Almeyda, técnico del SevillaSFC

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AVISADOS

Almeyda, que ha visto cómo le rebajaban un partido de sanción, señala a Lamine Yamal como el mejor de mundo y al Barça como uno de los mejores de Europa, pero deja un mensaje: "No es imposible"

MÁS CERCA DE LA CHAMPIONS

El Betis acaricia esa opción después de que, esta semana, LaLiga salga reforzada en la pelea por la plaza extra

PÉPÉ DEJA SIN PREMIO A QUIQUE

Más puntos que se le escapan en la prolongación; el Villarreal salva un empate in extremis en Vitoria (1-1)

CARLOS ALCARAZ NO PARA DE GANAR

Vence a Norrie en Indian Wells, sigue invicto en 2026 y encara a un Medvedev que llega crecido

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