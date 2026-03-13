El show de Alcaraz en Indian Wells, arrasa a Norrie y desata la locura disfrazándose de abeja

Carlos Alcaraz sigue intratable en Indian Wells, el número uno del mundo ha sellado su billete a las semifinales tras arrollar a Cameron Norrie, pero la imagen del torneo la dejó al terminar el choque, cuando celebró su victoria enfundándose un simpático disfraz de abeja entregado por unos aficionados

El tenis español vuelve a sonreír en el desierto californiano gracias al inagotable talento de Carlos Alcaraz, el actual líder del ranking ATP continúa con paso firme en el BNP Paribas Open y ya tiene en el bolsillo su pase a la penúltima ronda del campeonato. Sin embargo, más allá de la lección deportiva impartida sobre el cemento ante el británico Cameron Norrie, el prodigio de El Palmar regaló a la grada una de las estampas más surrealistas y divertidas que se recuerdan en la presente temporada.

Una vez sellado el triunfo de manera incontestable, el murciano se acercó a la zona de la grada donde un grupo de seguidores, ataviados con una llamativa indumentaria amarilla y negra, llevaban horas animándole. Lejos de conformarse con firmar unos autógrafos, Carlitos aceptó el reto que le lanzaban desde la tribuna y no dudó en probarse el traje de abeja ante el delirio y las carcajadas de los miles de espectadores presentes en la pista central de Indian Wells.

Un guiño al caos viral de la edición de 2024

Este momentazo festivo esconde en realidad una brillante referencia a la intrahistoria reciente del torneo estadounidense. Con este gesto, el tenista español hizo un divertido homenaje al caos desatado hace justo dos temporadas. En 2024, un enorme enjambre de abejas invadió las instalaciones y obligó a suspender durante varios minutos el encuentro que él mismo estaba disputando, generando una estampa apocalíptica que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Ahora, aquel tremendo susto se ha transformado en un motivo de fiesta. Los aficionados aprovecharon la anécdota para entregarle el disfraz, y el número uno respondió con la máxima naturalidad. "Me animaron desde el primer hasta el último punto, así que tenía que hacerlo por ellos", confesaba horas después el jugador, demostrando ese carisma arrollador que le ha convertido en el gran ídolo del público norteamericano.

Rodillo en la pista y un clásico contra Medvedev a la vista

Pero antes del show con la grada, hubo una verdadera exhibición de tenis. El español superó el trámite de los cuartos de final con una tremenda autoridad, despachando a Norris en apenas una hora y treinta y tres minutos de juego. Durante el choque, el vigente campeón volvió a imponer su ley dominando los peloteos desde el fondo de la pista y castigando los espacios con su habitual contundencia.

Una vez más, el repertorio del español brilló con luz propia. Especialmente letal se mostró con su característica dejada, un recurso técnico que ejecuta como nadie en el circuito y que le sirvió de manera constante para romper por completo el ritmo del jugador británico, confirmando que atraviesa un estado de forma envidiable.

Con este último triunfo, Alcaraz pisa las semifinales de Indian Wells por quinta campaña consecutiva, manteniendo intacta su condición de invicto en este inicio de año. Su próximo gran obstáculo en el camino hacia la revalidación del título será un viejo conocido: el ruso Daniil Medvedev, en lo que promete ser un auténtico choque de trenes por un puesto en la gran final.