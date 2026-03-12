Éric Cantona lo tiene claro sobre el conflicto de Oriente Medio: "Que el presidente que decida ir a la guerra sea el primero en marcharse a la primera línea del frente"

El mítico exfutbolista francés no se muerde la lengua y lanza un durísimo mensaje contra las altas esferas políticas, en una reciente entrevista en Canal+, la leyenda analiza la escalada de tensión internacional y exige que los mandatarios asuman riesgos

Éric Cantona vuelve a demostrar que su carácter combativo sigue intacto años después de colgar las botas. El que fuera gran ídolo del Manchester United ha aprovechado su paso por los micrófonos de Canal + para dejar una profunda reflexión sobre la convulsa situación geopolítica actual. El exdelantero ha puesto el foco en la grave crisis que atraviesa Oriente Medio, analizando específicamente el conflicto de Irán, un país que en los últimos meses se ha visto sumido en una espiral de tensiones militares, ataques cruzados y un clima prebélico que amenaza con desestabilizar toda la región de forma inminente.

En un contexto internacional donde los informativos abren a diario con despliegues de tropas, bombardeos y alianzas militares alrededor de las fronteras iraníes, el exfutbolista ha disparado con bala contra los responsables de esta escalada armamentística. Con la contundencia que siempre le ha caracterizado, su crítica va dirigida directamente a quienes mueven los hilos del tablero internacional, dejando claro que la verdadera factura de estas guerras territoriales la pagan las familias trabajadoras, mientras los grandes líderes dirigen las operaciones desde una posición de absoluta seguridad y confort.

El falso heroísmo y el drama de los más vulnerables en el frente

Durante su intensa intervención televisiva, el exjugador abordó el drama bélico desde una perspectiva muy personal, asegurando que las posibilidades de ver a sus propios hijos en un campo de batalla son absolutamente inexistentes: "cero. ¿Para qué? ¿Para quién?". Con esta doble interrogante, la leyenda del fútbol cuestiona los oscuros intereses políticos y económicos que empujan a los países a la destrucción mutua, negándose en rotundo a que las nuevas generaciones sean utilizadas como simple carne de cañón en las trincheras de Oriente Medio.

En su afán por desmontar la maquinaria propagandística del estado, cargó duramente contra figuras honoríficas como la del Soldado desconocido. Para él, este tipo de homenajes póstumos son una trampa que "sólo sirve para animar a otros a ir". Según su visión, romantizar la caída en combate es la herramienta perfecta que utilizan los gobiernos para manipular el patriotismo de la juventud y arrastrar a chavales de apenas 18 años de su propio país hacia un destino fatal lejos de sus hogares.

El momento más crudo de su análisis llegó al recordar a las verdaderas víctimas de cualquier invasión militar. Con un tono cargado de indignación, detalló cómo muchas veces las tropas invasoras acaban enfrentándose a poblaciones completamente desprotegidas. Según sus propias palabras, al otro lado del fuego cruzado suelen caer "niños pequeños de tres u once años", así como "personas inocentes, civiles o soldados", evidenciando el horror indiscriminado y la absoluta falta de humanidad de los asedios modernos.

Un dardo directo a la cobardía en los despachos presidenciales

El núcleo central de su enérgica denuncia se centró en la inmensa cobardía que, a su juicio, impera en la clase dirigente global. Para evitar un derramamiento de sangre tan estéril en territorios en conflicto, el exdelantero exige un cambio de paradigma radical: que el presidente que decida ir a la guerra sea el primero en coger un fusil y marcharse a la primera línea del frente. Una manera directa de forzar a las élites a asumir en sus propias carnes el peligro real de la metralla.

Para rematar su discurso, el francés dejó una reflexión que dibuja a la perfección la desigualdad del sistema. Apuntó con mucha ironía que si los mandatarios tuvieran que arriesgar su vida, "habría menos guerras" porque, en el fondo, "no hay mucha gente valiente". Una estampa desoladora que resume el hartazgo de una sociedad cansada de ver cómo unos pocos dirigentes envían a la juventud a la muerte sin moverse de sus cómodos despachos de 25 metros.