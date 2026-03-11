La Policía de Mánchester investiga a Rodri por su nuevo hobby y podría tener graves consecuencias

El internacional español, Balón de Oro en 2024, ha sido denunciado por los vecinos del edificio en el que vive en Salford junto a su familia al considerar que son acosados con el dron del futbolista: "A mi mujer le pone muy nerviosa"

No sólo es noticia el internacional español Rodri Hernández por su retorno a los terrenos de juego tras la grave lesión que lo ha atenido apartado del fútbol meses atrás, sino que el futbolista tiene también bastante molestos a sus vecinos en Mánchester. De hecho, el futbolista ha sido denunciado por estos al considerar que su hobby por volar drones desde su ático ataca frontalmente a la privacidad e intimidad del resto de personas de la comunidad, un lujoso edificio en Salford, en el centro de Mánchester.

Tanto, que incluso el asunto ha trascendido a la Policía de Mánchester, que ha abierto una investigación por los vuelos de dron de Rodri desde su casa, lo que ha despertado las suspicacias de los vecinos de su edificio en Salford. "Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando ve la tele es un dron a un metro de la ventana. A mi mujer le pone muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te vigila, pero ahora nos acosa Rodri y su dron”, denunciaba un vecino del Balón de Oro 2024 en declaraciones al tabloide británico The Sun.

La Policía de Mánchester ha abierto una investiación a Rodri por sus vuelos con dron

Ahora es el Daily Mail el medio que confirma que la Policía británica está al tanto del problema y que ha abierto una investigación al respecto, después de que Rodri haya sido denunciado por invadir la privacidad de sus vecinos con un dron. Unas quejas por parte del vecindario que son fundadas, y es que Rodri Hernández ha sido grabado, incluso, volando sus dron desde el balcón de su ático en el centro de Mánchester. Y es que no es la primera multa que recibe Rodri en las últimas fechas.

Varios vecinos se han quejado en el grupo de WhatsApp del edificio sobre los incidentes protagonizados por Rodri, afirmando uno de ellos que el futbolista español infringía las leyes contra el voyeurismo y el acoso, así como las normas de vuelo de drones en Inglaterra. Algunos de estos vecinos, incluso, han compartido imágenes de Rodri en su balcón, mirando al cielo con el mando del dron en la mano.

La normativa para volar drones en Inglaterra

La Autoridad de Aviación Civil (CAA) es la encargada de regular este tipo de vuelos con drones en Gran Bretaña, sosteniendo que los pilotos de drones deben velar por la privacidad de las personas y no causar molestias. Los pilotos, además, deben realizar un examen teórico y registrarse en la CAA antes de volar la inmensa mayoría de los drones.

Richard Moriarty, además, ha informado que la Policía de Mánchester tiene intención de hablar personalmente con Rodri para asegurarse de que el flamante Balón de Oro 2024 conoce la estricta regulación existente en Gran Bretaña sobre dónde pueden volar los drones y qué pueden filmar.

Rodri, de vuelta tras una lesión de rodilla que le ha tenido mucho tiempo apartado de los terrenos de juego y que le habría acercado hasta los drones

Tras una grave lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego prácticamente un año, Rodri ha vuelto a ofrecer su mejor nivel con el Manchester City, que este miércoles se medirá en Champions ante el Real Madrid. Aunque menos determinante que antes de lesionarse, Rodri ha vuelto a convertirse en pieza clave en el juego del City, habiendo acumulado 24 partidos ya en lo que va de curso, con dos goles en 1.446' de juego.