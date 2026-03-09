Importante multa a Rodri Hernández, jugador del Manchester City, tras sus últimas y polémicas declaraciones

El internacional de la Selección española y ganador del Balón de Oro en 2024, criticó a los árbitros el pasado 1 de febrero y la Federación Inglesa no ha dudado en castigarlo con un montante de 92.000 euros, o lo que es lo mismo, 80.000 libras

La Premier League, más concretamente la Federación Inglesa, ha sancionado de manera ejemplar este lunes a Rodri Hernández, jugador internacional con la Selección Española y que pertenece al Manchester City de Guardiola. Rodri Hernández, que recordemos ganó en 2024 el Balón de Oro, dejó caer que existía una posible conspiración contra el Manchester City a nivel arbitral después de que los británicos empatasen a dos ante el Tottenham el pasado 1 de febrero.

Las declaraciones de Rodri Hernández fueron las siguientes: "No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido".

Ejemplar castigo de la Premier League a Rodri por insinuar una conspiración contra el Manchester City

La Federación Inglesa, organismo al que pertenece la Premier League, ha multado a Rodri con un montante de 80.000 libras o lo que es lo mismo 92.000 euros y alegando que el jugador internacional con la Selección española actuó de "forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado". Esto va totalmente en contra de las reglas de la propia Federación Inglesa.

Además de las declaraciones citadas anteriormente, Rodri Hernández volvió a insistir sobre la necesidad de que el árbitro fuese neutral: "Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante".

Rodri admitió su culpabilidad y tendrá que pagar una importante multa

Según la información adelantada por la agencia EFE, Rodri Hernández "admitió la culpabilidad" en estas declaraciones y por ello la comisión reguladora le ha impuesto esta importante multa económica de 92.000 euros. Además, la FA le ha lanzado una advertencia a Rodri respecto a su comportamiento en el futuro por lo que el jugador español del Manchester City tendrá que estar muy pendiente de no 'enfadar' a los que mandan en la Premier League.

Multa en la previa del partido de Champions League ante el Real Madrid

La noticia de la importante sanción a Rodri Hernández impuesta por la Federación Inglesa llega a poco más de 48 horas de que el Manchester City visite el Santiago Bernabéu el próximo miércoles a partir de las 21:00 horas en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League.

En lo que respecta al propio Rodri, el español está de vuelta esta temporada con el Manchester City después de superar una importante lesión de rodilla en el último trimestre de 2024 que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta mayo de 2025. Esta temporada ya acumula 17 apariciones con el Manchester City en la Premier League, cuatro en las diferentes copas de Inglaterra y tes en Champions League.