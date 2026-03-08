El acierto del Atlético de Madrid con Gallagher condena al Tottenham

El Atlético de Madrid se reencontrará en la Champions League con Gallagher, que aún no ha ganado ningún partido de los que ha jugado en la Premier League con el Tottenham

El Atlético de Madrid, tras hacer los deberes en la Copa del Rey y en LaLiga, cambia el chip a la Champions League para encarar los octavos de final de la competición europea, dónde se medirá a un tocado Tottenham. El cuadro inglés no levanta cabeza, roza el descenso y llega con multitud de dudas al choque ante los rojiblancos. El duelo reencontrará a Gallagher con su antiguo equipo, que acertó vendiéndolo por 40 millones a un Tottenham que, desde la llegada del inglés, no ha ganado ningún partido.

Gallagher se estrella en un Tottenham que se medirá en Champions League al Atlético de Madrid

El centrocampista llegó al club londinense el pasado mes de enero procedente del Atlético en un traspaso cercano a los 40 millones de euros y con un contrato de cinco temporadas, sin embargo, pese a haber sido titular en siete de los ocho encuentros ligueros que ha disputado, solo ha logrado dos empates, una racha que mantiene al equipo al borde del descenso, con apenas un punto de ventaja sobre el West Ham United, que marca la zona roja de la clasificación. Paradójicamente, el Tottenham sí logró dos victorias en este periodo, ambas en la Champions League, ante Borussia Dortmund y Eintracht Fráncfort, aunque el centrocampista no pudo disputar esos encuentros al no estar inscrito en la competición durante la fase de grupos. Para las eliminatorias sí está disponible. El futbolista regresó a Inglaterra tras una temporada y media en el Atlético, donde disputó 77 partidos, marcó siete goles y repartió siete asistencias, aunque su etapa en el norte de Londres no ha comenzado como esperaba.

La racha negativa del Tottenham y Gallagher sonríen al Atlético de Madrid

La racha negativa en la que el Tottenham está sumida de la mano de Conor Gallagher sonríe al Atlético de Madrid que, a pesar de haber tenido que jugar la ronda extra, llega como favorito al duelo por la negativa racha de resultados que acumula el equipo inglés. Gallagher no terminó de cuajar en el Atlético de Madrid que, con su venta, acierta, de momento, quitándose de encima un futbolista al que no le ha perdido dinero y que no ha dado resultado a las órdenes de Simeone. Desde entonces, la medular del Atlético de Madrid ha dado un paso al frente con Pablo Barrios, Koke y Johnny Cardoso como protagonistas, especialmente el estadounidense que está aprovechando de forma excepcional la marcha del inglés para asentarse y ganarse la confianza de Simeone.