Nico González deja claro al Atlético su deseo de futuro y recado de Giménez por el calendario

Los dos futbolistas atendieron a los medios de comunicación después de la victoria del equipo rojiblanco sobre la Real Sociedad por 3-2. El argentino, que está cedido, desea quedarse en el Atleti, mientras que el uruguayo cargó por el poco descanso que se tiene actualmente en el fútbol profesional

Nico González, autor de dos goles contra la Real Sociedad, fue uno de los futbolistas que atendió a los medios de comunicación después de la victoria del Atlético de Madrid por 3-2. El argentino está volviendo a recuperar su mejor nivel de juego y demuestra que puede aportar mucho en el Atleti en donde está cedido. El extremo volvió a dejar caer que su deseo es quedarse en el Atlético de Madrid si es posible.

Nico González se mostró muy contento con su actuación en la victoria del Atlético de Madrid sobre la Real Sociedad. "Estoy muy contento y feliz, porque me tocó marcar en el debut y pasó mucho tiempo hasta repetir. Vino lo de la lesión y poder regresar, jugar varios minutos y ayudar a mis compañeros y el club para esta victoria me lleva a irme a casa muy contento".

Sobre su futuro, Nico González fue cauto. "Hablo con gente cercana. Intento no pensarlo, disfrutar cada momento, cada día con este grupo que me hizo sentir parte de la plantilla desde el primer día. No me gustaría estar pensando en qué va a pasar porque me volvería loco y eso me perjudicaría como futbolista".

El Atlético de Madrid tiene una opción de compra sobre Nico González de 32 millones de euros. Una posibilidad que se convierte en obligación si el argentino juega 45 minutos al menos en 21 partidos de LaLiga durante esta temporada. Unos números que aún no ha cumplido por culpa de los últimos problemas físicos.

Giménez, central del Atlético de Madrid, deja un recado por el calendario cargado

Giménez fue otro de los futbolistas del Atlético de Madrid que atendió a los medios de comunicación. El uruguayo no se cortó y dejó un recado a los mandamases del fútbol por la gran carga de partidos que hay. "Ahora nos viene un partido duro, de Champions, un partido de los que gusta jugar. Toca descansar, son poquitos días. Esto es una picadora de carne. Nosotros ponemos el cuerpo para que otros se diviertan. Somos los payasos de este circo. Jugamos cuando nos dicen, nadie piensa en nosotros".

El central contó cómo vivió el rescate de una paloma durante el partido Atlético de Madrid - Real Sociedad. "Le pregunté al árbitro qué estaba pasando, me dijo que era por la paloma y contesté ‘¿pero en serio has parado el partido por la paloma?’ La agarré y la saque para seguir jugando. No sé si aquí hay un protocolo. Espero que esté bien".

Por último, Giménez lanzó un mensaje ambicioso. "Somos el Atlético de Madrid. Somos un equipo que siempre tiene que ir a ganar, que arriesga para conseguir la victoria. Nuestra cabeza está enfocada en conseguir logros y se demuestra en los partidos como este".