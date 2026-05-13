Simeone ya piensa en el adiós de Griezmann: "Tuvimos un genio muchos años"

El técnico argentino valoró la profesionalidad y la contundencia de su equipo para traerse los tres puntos de Pamplona asegurando que competirán hasta el final por terminar lo más arriba posible

Diego Pablo Simeone compareció en sala de prensa tras la victoria de su equipo en El Sadar con el gesto de quien reconoce lo que tiene, pero que también sabe lo que le falta a su equipo. El triunfo ante Osasuna no borra la temporada, pero sí le pone un pequeño aprobado final en cuanto a la contundencia que tantas veces echó en falta. A dos jornadas del cierre, el técnico del Atlético de Madrid sigue hablando de orgullo, de competir y, sobre todo, de Antoine Griezmann.

"Nos llevamos una victoria que queríamos y que nos da entusiasmo para el partido contra el Girona, que es la despedida de Antoine en nuestra casa. Ojalá la gente esté con él, lo valore y le dé todo lo que se merece por todo lo que nos dio. Tuvimos un genio muchos años. Ojalá que nosotros, preparando bien el partido, y la gente empujando, podamos tener un gran encuentro por Antoine".

Competirá por el tercer puesto hasta el final

En cuanto al duelo en El Sadar, el 'Cholo' valoró los tres puntos que le permiten seguir la estela del Villarreal y tener un objetivo que pelear hasta la última jornada. "Siempre hay algo en juego, como poder terminar lo más arriba posible. El fin de semana (ante el Celta) hicimos un buen partido, pero no fuimos lo contundentes que fuimos hoy, lo que nos permitió adelantarnos y manejar el encuentro ante un rival que se juega mucho, mirando abajo y arriba en la clasificación".

En cuanto a Osasuna, puso en valor las dificultades en las que pone siempre a su equipo. "Cuando venimos acá es un encuentro complicado. Mucha pelota en el área, mucha gente con esa sensación de penalti, de jugadas que generan dudas a los árbitros... Controlamos muy bien y cada vez que hilvanábamos cuatro pases generábamos ocasiones", comentó.

También hubo espacio para reivindicar algo que considera innegociable: competir. Aunque el camino haya tenido curvas, insiste en que el equipo nunca se salió de la carretera. "Los chicos respetaron la camiseta y el competir, y ojalá podamos seguir así en los dos partidos que quedan".

Contesta a quienes dudan

En esa misma línea, respondió a las dudas que han rodeado al equipo en distintos momentos del curso. Sin excesivos dramatismos, pero sin esconderse. "Perdimos en Sevilla y no lo merecimos; perdimos en Elche, empezamos muy bien, con 0-1, y nos quedamos con diez; contra Valencia y Osasuna, también de visitante, ganamos. Competimos siempre. A veces nos toca a favor, otras en contra, pero no hubo un partido en el que no compitiéramos", recordó.

En su intervención en televisión, el 'Cholo' también dejó un apunte de futuro inmediato en sus elogios a Marc Pubill y las posibilidades de que entre en la convocatoria de De la Fuente para el Mundial. "Marc está en un gran momento, haciendo un trabajo enorme desde diciembre para acá, que mantenga la humildad, el trabajo y todas las cosas que le pasen serán lo mejor".