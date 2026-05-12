Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Levante y la derrota del Elche en la jornada 36 de Primera división

Este martes arrancó la jornada 36 de LaLiga EA Sports con tres encuentros en los que se midieron Real Betis y Elche, Celta de Vigo y Levante, Osasuna y Atlético de Madrid

El fútbol sigue en LaLiga EA Sports y tras cerrarse este pasado lunes la jornada 35 con el encuentro entre Rayo Vallecano y Girona, este martes ha dado comienzo la jornada 36 con tres encuentros en los que Europa y el descenso estaban en juego. El la jornada 36 de LaLiga EA Sports se midieron este martes Real Betis y Elche, Celta de Vigo y Levante, Osasuna y Atlético de Madrid.

El Real Betis cumplió con su cometido de ganar ante el cuadro de Eder Sarabia para acercarse a la clasificación matemática para la Champions League y de paso dejar con los mismos puntos que el descenso al Elche. El Celta de Vigo, que debía ganar si no quería despedirse de sus opciones matemática de Champions League, no pudo sacar adelante el encuentro ante el Levante. Los de Luis Castro metieron en puestos de descenso al Girona con su victoria en Balaídos. El Atlético de Madrid, con el aliciente de superar al Villarreal en la tercera plaza de LaLiga, superó a un Osasuna que podría caer algunos puestos en la tabla si se dan una serie de resultados en la jornada 36.

Real Betis 2-1 Elche: los de Pellegrini amarran la Champions League

El Betis, gracias a su triunfo de este martes en La Cartuja (2-1), certifica su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones después de que lo consiguiera por primera vez hace veintiún años, mientras que la derrota del Elche le deja en un situación muy complica en su misión de la permanencia. Llegaron ambos a la antepenúltima jornada con objetivos importantes y muy diferentes, con lo que la victoria era necesaria, para el sevillano en su intento de amarrar la quinta plaza, y con ella volver a la 'Champions', y para el ilicitano en su lucha por separarse de la zona de descenso.

Celta de Vigo 2-3 Levante: los granotas quieren seguir en Primera a toda costa

El Levante alimentó este martes su sueño de permanecer en LaLiga tras firmar otra remontada en Balaídos, donde castigó a un Celta (2-3) que se dejó sus opciones de pelear por un billete para la Liga de Campeones con una pobre actuación ante otro equipo de la zona baja. El equipo gallego, que parecía haber corregido sus graves errores defensivos en los últimos dos partidos ante Elche y Atlético, volvió a condenarse en su estadio, de donde siguen escapando puntos. El Levante es el tercer equipo, tras Alavés y Oviedo, que llega a Vigo en puestos de descenso y acaba sumando la victoria ante los de Giráldez.

Osasuna 1-2 Atlético de Madrid: Simeone apuesta por la tercera plaza de LaLiga

El Atlético de Madrid ganó 1-2 en El Sadar con goles de Lookman, de penalti, (minuto 14) y Sorloth (minuto 70). Osasuna acortó distancias con gol de Kike Barja (minuto 90). Llorente fue expulsado con segunda cartulina amarilla en el minuto 78.

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