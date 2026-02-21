Simeone destaca el partido de Johnny Cardoso: "Por eso está en el Atlético de Madrid"

El técnico del Atlético de Madrid, tras la victoria frente al Espanyol en el Metropolitano, analizó en rueda de prensa y comentó sus sensaciones sobre el triunfo que, en su casoles mantiene con 48 puntos, empatados con un Villarreal que jugará mañana

El Atlético de Madrid consiguió los tres puntos en su enfrentamiento con el Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Simeone reaccionaron de la mejor manera al gol de Jofre Carreras y sentenciaron el partido en la segunda parte. De esta manera, el técnico del conjunto colchonero, que volvió a ganar en el campeonato doméstico casi un mes después, comentó en sala de prensa sus sensaciones tras el triunfo y tras la actuación de Sorloth, que se fue con un doblete volviendo a ver puerta tras varias jornadas de sequía.

Simeone y la importancia de la victoria contra el Espanyol

En este sentido, Simeone, que volvió a lograr la victoria del Atlético de Madrid en LaLiga tras las derrotas ante el Rayo Vallecano y Betis, resaltó la importancia de los tres puntos ante el Espanyol: "Necesitábamos sumar en Liga para acercarnos a los equipos que están por encima. El equipo interpretó bien el partido, nos encontramos con un gol rápido en contra donde podíamos haber resuelto mejor y hecho algo más defensivamente. Luego el equipo fue protagonista, marcamos cuatro goles, tuvimos dos o tres más claras, en todo momento se buscó controlar el partido e hicimos un partido muy completo en los 90 minutos".

Además, Simeone no dudó en elogiar a Sorloth, que firmó un doblete y fue una de las claves para que el Atlético de Madrid se llevase la victoria y permitir seguir arriba en la clasificación: "Sin duda. Le decía en la previa del partido que había entrado 20 minutos en Brujas y había tenido tres ocasiones de gol, él se las genera cuando está bien porque nos permite hacer la diferencia". En este sentido, el técnico del conjunto colchonero también tuvo palabras hacia Lookman, que volviño a ver puerta y ya suma cuatro tantos en seis partidos de rojiblanco: "Sobre todo aporta goles. En principio más goles que juego. Puede crecer en el juego y en el trabajo defensivo, le necesitamos en esa faceta que se adapte a lo que el equipo trabaja y le veo con ilusión y ganas de mejorar. Desde que llegó dijo que quería mejorar como futbolista. El olfato goleador no es casualidad y necesitamos más de él en el juego",

Simeone, con el punto de mira en la Champions y en el Brujas

Por otra parte, Simeone ya puso en el foco en el encuentro contra el Brujas del próximo martes: "Los mensajes los necesitamos hacer hacia adentro para dar nosotros energía a nuestra gente. Y a partir de nuestro juego y vitalidad no tengo dudas de que nuestro estadio nos acompañará".

Por último, Simeone elogió el partido de Johnny Cardoso, que volvió a ser titular casi un mes después: "Bueno, fue de menos a más. Fue encontrándose de a poco con situaciones de juego que él tiene, que obviamente por eso está en el Atlético de Madrid. Y bueno, necesitamos tenerlo como lo tuvimos desde el principio del partido hasta que fue evolucionando en agresividad, en intensidad, en juego, en juego asociativo, en llevar la pelota para el otro lado. La verdad que hizo un muy buen partido hoy. Nos pone contentos porque lo necesitamos y necesitamos lo mejor de él".