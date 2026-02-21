Manolo González, tras la derrota en el Metropolitano: "Si cada vez que te llegan es gol tienes un problema"

El técnico del Espanyol compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la derrota frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, que mantiene la crisis de un equipo que ha sumado dos punto de 24 posibles en este 2026

El Espanyol se llevó una dura derrota de su visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pese a adelantarse con el gol tempranero de Jofre Carreras en el minuto seis, los de Manolo González no pudieron sobreponerse al asedio rojiblanco, donde Sorloth tuvo especial protagonismo con el doblete que firmó. Por ello, el técnico del conjunto perico compareció en rueda de prensa para analizar la nueva derrota en LaLiga EA Sports, que los deja en la sexta posición de la tabla con 35 puntos, a uno del Celta de Vigo, que juega mañana domingo.

Manolo González valora la derrota ante el Atlético de Madrid

De esta manera, Manolo González fue muy claro en rueda de prensa analizando los detalles de la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid en el día de hoy en el Metropolitano: "Pienso que el equipo compitió bien. En la segunda parte, el equipo no se dejó ir, pero era muy difícil levantar el 3-1 por ejemplo ante el Atlético. Nos faltó ser sólidos todo el partido. Los goles, todos, son defensibles y evitables. Aquí, en este campo, no te van a perdonar errores. Fueron goles que regalamos. Si cada vez que te llegan es gol tienes un problema".

Tras ello, Manolo González fue preguntado por la crisis actual de resultados del Espanyol y cómo se ve de cara a lo que resta de temporada: "Yo estoy fuerte. Desde que estoy aquí he tenido que hacer un máster en este aspecto. Lo vamos a sacar seguro. El equipo está vivo y los jugadores lo van a tirar para delante, seguro. Se ha de revertir con trabajo, cambiar la dinámica lo antes posible. Sabíamos que LaLiga para el Espanyol no iba a ser un campo de rosas en primavera. Esto se soluciona con personalidad y siendo valientes. Ahora hemos de ir al campo del Elche a dejar de cometer errores que te penalizan mucho porque ni dos goles fuera te sirven. Hemos de volver a cerrar la portería. Empieza a ser ya un poco urgente. Pero no es cosa del sistema, son situaciones individuales que te penalizan durante el partido".

Manolo González marca el objetivo con el Espanyol

Por otro lado, Manolo González marcó el objetivo de un Espanyol que ha logrado dos puntos de 24 posibles en 2026: "Cuanto antes lleguemos a los 42 puntos, mejor. Primero la permanencia virtual y es clave porque esto hará que el equipo se quite un peso de encima y juegue más tranquiilo. Lo hemos de tirar adelante desde dentro, empezar a coger dinámica y ser mejores". Tras ello, el conjunto perico visitará al Elche en el Martínez Valero, en el encuentro que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo a las 14:00 horas.