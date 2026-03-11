Acuerdo para la desvinculación del jefe de seguridad tras su detención por hurto

Fernando Bernal, miembro de la UIP de la Policía Nacional en excedencia y responsable nervionense desde 2015, protagonista de un incidente grave el pasado 26 de febrero

El Sevilla FC habría llegado a un acuerdo con Fernando Bernal García para su desvinculación como jefe de seguridad de la entidad, cargo que ejercía desde 2015, tras hacerse pública la detención de éste por un presunto delito de hurto en un centro comercial cercano al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Según adelanta Radio Sevilla de la Cadena Ser, el miembro en excedencia de la Unidad de Intervención Policial y la institución nervionense, donde ejercía ininterrumpidamente desde 2015, han acelerado las gestiones para separar de forma definitiva sus caminos al entender ésta que los hechos investigados manchan su imagen pública.

Se pone fin, de esta manera, a una relación laboral que había cumplido recientemente la década, siendo Bernal García una figura importante a nivel interno y clave en los dispositivos establecidos antes, durante y después de los encuentros celebrados en 'La Bombonera', amén de erigirse en uno de los representantes habituales del club blanquirrojo a la hora de reconocer campos foráneos, especialmente en finales y grandes eventos, así como para convenir con los oponentes y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, aprovechando su hilo directo como ex agente de la Policía Nacional, los planes logísticos de los encuentros.

Así son los hechos que se imputan a Fernando Bernal

Medios como ABC de Sevilla o Diario de Sevilla desvelaban esta semana que Fernando Bernal había sido detenido el pasado jueves 26 de febrero en el centro de El Corte Inglés de Nervión cuando salía de una conocida tienda de ropa y complementos con dos prendas y unas gafas de sol valorados, al parecer, en unos 500 euros, según reza al atestado. Reclamada una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana por los vigilantes jurados del establecimiento, ésta se personó para identificar y llevarse detenido al ya ex empleado sevillista.

Nunca se identificó como jefe de seguridad del Sevilla FC el susodicho, que fue filiado y trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, donde permaneció unas horas antes de ser puesto en libertad provisional a la espera de ser citado por las autoridades judiciales con el fin de dirimir las responsabilidades penales del supuesto hurto cometido. La noticia de su captura y puesta a disposición generó bastante revuelo en medios de comunicación y redes sociales por su relevante cargo profesional y su ascendencia policial, máxime cuando estaba especializado en evitar incidentes de este tipo, especialmente tumultos, lanzamiento o introducción de objetos al campo, etcétera.