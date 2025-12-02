Comunicado del Sevilla sobre la suspensión del derbi y sus consecuencias

El club de Nervión ha condenado el lanzamiento de objetos de una parte de la afición sevillista y ha asegurado que "está colaborando activamente con la policía para la identificación" de los autores y aplicarles el reglamento disciplinario de la entidad

El Sevilla Fútbol Club ha publicado un comunicado oficial a través de su página tras lo sucedido en los últimos minutos del derbi frente al Real Betis donde un sector de la grada de Gol Norte lanzó varios objetos, botellas de agua y mecheros, al terreno de juego provocando que el colegiado del choque, Munuera Montero, activara el protocolo en estos casos y suspendiera el partido durante 15 minutos, mandando a los jugadores de ambos equipos a vestuarios.

El comunicado del Sevilla FC

Así, el club de Nervión ha querido dejar clara su posición ante estos hechos con las siguientes palabras:

Sobre los hechos que motivaron la suspensión momentánea del partido ante el Real Betis

El Sevilla FC quiere comunicar, sobre los hechos acaecidos el pasado domingo que motivaron la suspensión momentánea del partido ante el Real Betis, que:

-Condena cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores.

-Está colaborando activamente con la policía para la identificación de los sujetos autores del lanzamiento de objetos a través del visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del club, a los que se le aplicará el reglamento disciplinario del Sevilla Fútbol Club con independencia de otro tipo de sanciones que se puedan derivar.

-Actitudes como las acaecidas el domingo no representan a la afición del Sevilla FC.

Lo que dice el acta arbitral de Munuera Montero

Munuera Montero recogió en el acta el lanzamiento de objetos, por lo que el club se expone a una posible sanción que va desde la económica hasta el posible cierre parcial de la grada.

"En el minuto 79, desde el Fondo Norte (se refiere a Gol Norte) se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos. Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios", rezaba en el acta de Munuera Montero.

"En el vestuario arbitral se reunió a los delegados de ambos equipos, directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo, para informarles sobre la situación y advertirles de que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido. Se solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido. El coordinador, tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación. Los equipos regresaron al terreno de juego aproximadamente 15 minutos después y el partido se reanudó alrededor de 18 minutos después de la suspensión. El partido continuó sin nuevos incidentes", finaliza el colegiado en el extenso capítulo de incidentes de público.

La sanción que podría recibir el Ramón Sánchez-Pizjuán

El artículo que aplica en estos casos es el 107 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a la alteración del orden del encuentro de carácter grave, una calificación que, dados los acontecimientos, es probable que se considere tras El Gran Derbi de este domingo 30 de noviembre de 2025. El mismo recoge que, "cuando con ocasión de un partido se originen hechos como los que define el artículo 15 del presente ordenamiento, y se califiquen por el/la juzgador/a como graves según las reglas que prevé el invocado precepto en su apartado 2, y se trate de la primera vez en la temporada, el club responsable será sancionado con multa en cuantía de hasta 6.000 euros y clausura parcial de las instalaciones deportivas por un partido".