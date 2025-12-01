Navas y Tebas, contra los incidentes de un derbi que vivió episodios violentos en los prolegómenos: "Ojalá no se repita más"

El mítico capitán nervionense cree que "nunca es bueno" que ocurran estas cosas en ningún deporte; el presidente de LaLiga anticipa la posible sanción a los blanquirrojos

Jesús Navas, ex futbolista del Sevilla FC campeón del mundo y de Europa con la selección española, deseó que los incidentes de El Gran Derbi hispalense del domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán "no se repitan más", ya que "nunca es bueno" que sucedan ese tipo de situaciones "en ningún deporte", en referencia a la suspensión durante un cuarto de hora del choque ante el Real Betis por parte del árbitro José Luis Munuera Montero en su tramo final después de que una parte de los aficionados locales arrojara objetos desde el Gol Norte. Así lo ha expresado en Madrid durante la gala de los Premios AS del Deporte, donde ha estado presente igualmente un Javier Tebas que anticipaba la posible sanción a los blanquirrojos: "No depende de LaLiga, pero consta en el acta. Dependerá de los comités, aunque puede haber cierre parcial. No lo determino yo".

En cuanto al palaciego, admitió que los choques de máxima rivalidad hispalense "siempre son partidos muy tensos, de mucha intensidad y pasión", pero deseó que ese tipo de acciones no sucedan en los siguientes enfrentamientos entre ambos conjuntos: "Nunca es bueno que suceda lo que ocurrió ayer en ningún deporte. Ha pasado muchas veces; ojalá no se repita más". Finalmente, el otrora capitán sevillista se mostró preocupado. "Estos últimos años están siendo complicados, pero están en una buena dinámica y el míster está con muchas ganas de darlo todo, de transmitir intensidad. Ojalá salga bien", apuntó uno de los galardonados por su trayectoria junto a coetáneos como Raúl González Blanco, Fernando Torres y Raphäel Varane.

Los incidentes de la semana tuvieron continuación en las horas previas

Si el pasado lunes hubo carreras y enfrentamientos con sillas en la esquina entre Benito Mas y Prat y Luis Montoto, presuntamente en respuesta a unas pintadas de los Biris en La Cartuja, menos de 48 horas antes de El Gran Derbi se reprodujeron los enfrentamientos entre ultras béticos y sevillistas en el barrio de Nervión, con mucha pirotecnia de por medio. La Policía, que detuvo a 14 personas, pudo contener la batalla campal, aunque algunos vídeos difundidos horas después a través de las redes sociales desvelan un encontronazo final entre aficionados de uno y otro equipo, que coincidieron en la Avenida San Francisco Javier, a pocos metros ya del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Si bien el asunto no pasó afortunadamente a mayores gracias a las fuerzas de seguridad que acompañaban a la delegación visitante, la tensión se palpaba en el ambiente.