Catorce detenidos tras los primeros enfrentamientos entre ultras de Sevilla y Betis

La Policía contuvo a los miembros de Biris Norte, Supporters Gol Sur y United Family, que volvieron a encontrarse, como el lunes, en la noche del viernes en el barrio de Nervión

La Policía Nacional ha detenido a catorce personas tras una reyerta ocurrida a última hora del viernes entre ultras del Sevilla FC y el Real Betis Balompié, en la que se empleó diverso material pirotécnico y objetos contundentes, informa la agencia Efe. La trifulca se produjo alrededor de las 23:00 horas de la antevíspera de El Gran Derbi en las proximidades del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde las fuerzas de seguridad tenían establecido ya un amplio dispositivo preventivo, tal y como se informó tras la junta de seguridad celebrada el miércoles en la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, encabezada con Francisco 'Curri' Toscano.

Un grupo de agentes, de los alrededor de 400 uniformados que componen el plan previsto para evitar problemas antes, durante y después de un duelo declarado de Alto Riesgo como el primer cainita hispalense de la temporada, se encontraban desplegados en diferentes localizaciones del barrio de Nervión, monitorizando los movimientos de los seguidores radicales de ambos equipos, circunstancia por la cual pudieron acometer una rápida intervención para detener el enfrentamiento, según desvela el ente público. Aparte de las 14 detenciones de varios miembros de grupos ultras participantes en la misma, continúan las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas identificaciones, añaden las mismas fuentes.

Más ruido que nueces por suerte esta vez

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Supporters Sur y United Family, las dos facciones más importantes en el mundo ultra verdiblanco, enterraron sus conocidas diferencias para acudir juntos a la zona visitante, respondiendo teóricamente a unas pintadas de sus contrarios Biris Norte en las inmediaciones de su nueva casa, el Estadio de La Cartuja, donde los radicales blanquirrojos exigían a los béticos que dieran la cara. Apuntan muchos presentes que se han producido carreras, lanzamiento de piedras y otros objetos, así como intercambio de petardos y bengalas, aunque escaseó el cuerpo a cuerpo, así como los daños de relevancia en mobiliario urbano y establecimientos. Los gritos y las explosiones alertaron a vecinos y visitantes, si bien no hubo lesionados ni accidentados que lamentar, a falta de confirmación oficial al respecto. La esquina entre Luis Montoto y Benito Mas y Prat acogió a principios de semana un conato de reyerta, aunque no pasó a mayores, a diferencia de otras de antaño.

Atajado lo que se avecinaba en el último derbi en Heliópolis

En marzo de este año, con ocasión del segundo derbi de la temporada en el Estadio Benito Villamarín, la actuación policial evitó una pelea masiva entre ultras de ambos equipos en la zona de Reina Mercedes, incautándose de bates de béisbol y navajas, así como de otro material peligroso. De hecho, se identificaron dos días antes del partido a 75 miembros de los SGS'86 y a dos de United Family, retirándoseles palos, una navaja tipo mariposa de 23 centíemtros y un destornillador. Al día siguiente, otros 70 de Biris Norte fueron atajados con cinturones con cuchillas, destornilladores, armas blancas y 19 pasamontañas. Fueron detenidas tres personas, dos por atentado contra la autoridad y una por portar cocaína, si bien se evitó un mal mucho mayor. En octubre de 2024, la quedada pudo tener peores consecuencias de no ser por el dispositivo de seguridad.