Jordán celebra su regreso en el Sevilla y marca un objetivo: "Ahora es mi prioridad"

El centrocampista regresó ante el Extremadura y esta mañana ha lanzado un mensaje en el que expresa sus intenciones a partir ahora tras "el orgullo" de ponerse de nuevo la camiseta del Sevilla

Joan Jordán vivió anoche un partido especial en la segunda ronda del Rey tras enfundarse de nuevo la camiseta del Sevilla 572 días después de que lo hiciera el 11 de mayo de 2024 y salir cedido al Alavés el curso pasado.

El centrocampista se quedó este verano en Nervión, pero la intervención para corregir su hernia discal demoró un reestreno como nervionense por la necesidad de adquirir el tono físico y el ritmo de sus compañeros. Finalmente, ya completamente a tope, Almeyda le dio la oportunidad a Jordán en lo que puede ser el primer paso en un centro del campo que carece de su perfil y capacidad para generar y encontrar espacios.

Jordán firmó una actuación completa con estadísticas notables

De hecho, el de Regenços firmó una actuación muy completa contra el Extremadura, con peso en la medular sevillista y estadísticas notables, con un 86% de acierto en pases, 88% en campo contrario y 75% en campo propio, un 80% en pases largos y dos pases claves.

Un rendimiento que le podría abrir la puerta en los planes ligueros de Almeyda para sumar en el equipo, prioridad de Jordán tal como dejó claro en un mensaje publicado esta mañana en su perfil de Instagram, en el que mostró su satisfacción por su regreso al terreno de juego como nervionense.

La prioridad de Jordán tras su regreso

"Volver a ponerme la camiseta del Sevilla FC es un orgullo", indica en redes sociales el centrocampista, que piensa apretar los dientes para seguir contando para el preparador argentino y ayudar al Sevilla a seguir adelante.

"Ahora toca seguir trabajando duro, seguir mejorando y ayudar al equipo. Esa es mi prioridad", señaló Jordán, que también destacó la importancia de haber logrado el pase para dieciseisavos de final de la Copa del Rey. "Era importante volver y conseguir la clasificación para la siguiente ronda en Copa. Es otro paso adelante".

Jordán agradece el apoyo del sevillismo

Por último, agradeció el aliento transmitido por muchos sevillistas durante su recuperación y mandó un mensaje de ambición, la que siempre ha evidenciado desde que llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán: "Gracias por el apoyo. Vamos a por más, sevillistas".

Una vez ha vuelto a vestir la elástica blanquirroja y causar buena sensación a Almeyda y a los sevillistas, el futbolista espera también tener minutos en el partido del próximo domingo contra el Valencia, fundamental para los intereses del Sevilla por su necesidad de dejar atrás la derrota en el derbi y aliviar su mala racha de resultados.