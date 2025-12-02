Oportunidad para Joan Jordán que puede definir su situación en el Sevilla

Las numerosas bajas y la necesidad de no arriesgar de cara al Valencia propiciarán que Almeyda revolucione el once copero y el posible reestreno como sevillista del catalán, ante un probable punto de inflexión

Las numerosas ausencias para la Copa del Rey, tal y como se ha reflejado en el entrenamiento de hoy, y la necesidad de no asumir riesgos para el trascendental partido del domingo contra el Valencia propiciará, probablemente, múltiples cambios en el once.

De este modo, la cita contra el Extremadura en Almendralejo se presenta como una oportunidad de reivindicarse para los futbolistas con menos minutos en lo que va de curso, como pueden ser Manu Bueno y Ramón Martínez, titulares contra el Toledo, o Fábio Cardoso.

Oportunidad para Joan Jordán en Copa

Además, la visita a tierras extremeños adquiere cariz de cita importante para Joan Jordán, pues se dan las circunstancias para que pueda estrenarse este curso con la elástica sevillista, pues todavía no se encontraba plenamente disponible en la anterior ronda del torneo copero.

El catalán fue operado de una hernia en pretemporada y no ha estado disposición del técnico en completas facultades físicas hasta finales de octubre y principios de noviembre. De hecho, no entró en su primera convocatoria del curso hasta el choque contra Osasuna el día 8 del pasado mes y, desde entonces, también ha sido incluido en las listas contra Espanyol y Betis, pero en ninguno de los tres encuentros ha pisado el césped.

Jordán mantiene viva su ilusión y se encuentra a tope

Almeyda siempre ha insistido en que lo consideraría una pieza más una vez que recuperara el tono físico y adquiriese el ritmo de sus compañeros, por lo que su decisión de cara al encuentro contra el Extremadura se antoja vinculante para definir su situación real a las órdenes de 'Pelado' y en el Sevilla más allá de que el futbolista trabaja a tope y siempre ha expresado de su deseo de volver a ser importante en el Sevilla tras su positiva cesión en el Alavés.

Lo cierto es que las carencias en el centro del campo y de voces líderes sobre el terreno de juego generan un escenario en el que el de Regenços se podría desempeñar a la perfección, pues en su momento ya fue uno de los pesos pesados en el vestuario nervionense.

De momento, el futbolista catalán no valora la posibilidad de salir en enero más allá de que el club lo vería con buenos ojos para deshacerse de su elevada ficha, si bien no jugar en la Copa podría condicionar en cierto modo su futuro. De momento, él mantiene su objetivo de recuperar protagonismo en el Sevilla, solo queda que se lo dé Matías Almeyda.