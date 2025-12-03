El posible debut de Joan Jordán y el efecto revitalizante de la Copa del Rey en un entristecido Sevilla: "Es una burbuja"

Matías Almeyda ha reconocido los daños anímicos que ha causado la derrota ante el Real Betis en El Gran Derbi, pero pide máxima atención en la final contra el CD Extremadura, en el duelo de este jueves en la segunda ronda de la Copa del Rey

"Estamos tratando de trabajar, de sacarnos ese chip de lo que fue perder un derbi y saber que mañana jugamos una final, porque todas estas eliminatoria de Copa son finales", ha comenzado explicando Matías Almeyda en la extensa rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, justo antes de viajar por la tarde a Mérida, donde hará noche antes de visitar este jueves al CD Extremadura en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. La derrota ante el Real Betis (0-2) y la mala imagen en El Gran Derbi no sólo afectan a la previa de este duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey, sino que incluso siembran serias dudas sobre el futuro del argentino en el banquillo nervionense, al que se ha aferrado con fuerza durante su extensa y sincera comparecencia.

Los efectos anímicos de la derrota en el derbi para el Extremadura - Sevilla de Copa del Rey

Para Almeyda, que siempre ha remarcado su afán por vivir el presente aparcando pasado y futuro, este choque copero es vital. "El chip se cambia automáticamente y pensamos ya y analizamos el rival que vamos a enfrentar mañana", ha explicado. "Yo digo que en el fútbol, a veces, en el tema de merecer... queda ahí, en el aire. Es como una burbuja. Para merecer tenés que hacer goles y no te tienen que hacer. Y ahí ganás partidos o los empatas. Y es algo que no hemos logrado nosotros. En el derbi, después del 1-0, hubo desorden. Está mal eso. Y lo reconocemos. Y lo trabajaremos para que no suceda", ha continuado el 'Pelado'.

"En ese primer gol convertido salen en todos estos dos años que vienen arrastrando dificultades. Estamos trabajando en cambiar ese tipo de reacciones ante la pérdida. Hay que redoblar la apuesta. ¿Y cómo hace? Trabajando. Analizando. Ejecutando. Siendo autocríticos. Estamos en ese proceso. Luego, hay partidos que se merecen y otros que no, pero eso no cuenta tanto", ha agregado sobre los efectos anímicos que puede dejar la derrota ante el eterno rival. Precisamente por eso, Almeyda entiende que la Copa del Rey puede servir de poderoso efecto motivacional tras la frustración que dejó el duelo contra el eterno rival en lo deportivo, por la derrota, y en lo institucional, "por las provocaciones".

La ilusión por ganar la Copa del Rey y el rol de Joan Jordán

"¿Si el Sevilla FC puede competir por ganar la Copa? Bueno, es que es todo por lo que enfrentamos, tenemos que tratar de sumar victorias. Esta Copa sólo tiene finales. Tenés que ganar. Si no ganás, quedás afuera. Y deseamos pasar. Deseamos pasar, deseamos convertirnos en ganadores. Esta es nuestra meta. Y son partidos decisivos. Contra rivales que se juegan la vida, como debe ser. Y lo respetamos", ha manifestado sobre el CD Extremadura un Matías Almeyda que deslizó que este choque copero tampoco será a priori el día de la vuelta a los terrenos de juego de Joan Jordán: "Sí, está mejor, ya está el ritmo de los compañeros y en cualquier momento lo voy a tener en cuenta".