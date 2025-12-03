Almeyda acusa al Betis de provocar a la afición del Sevilla: "Si ganas, sé humilde y respeta"

El técnico argentino condena el lanzamiento de objetos en el derbi, pero insiste en que hubo una provocación por parte de los jugadores del Betis, a la par que critica la expulsión de Isaac Romero: "Parecían cantantes"

Matías Almeyda no se calló absolutamente nada en la rueda de prensa previa al partido copero y cargó contra el Betis por lo que el considera provocaciones previas al lanzamiento de las botellas, a la par que criticó la decisión de expulsar a Isaac Romero, enfocándose en el VAR.

Así las cosas, en relación a los lanzamientos de objetos al césped que provocó la suspensión temporal del choque, el míster lamentó que esto sucediera, pero insistió en que hubo una provocación por parte de los verdiblancos y que ambas cosas son reprochables.

Critica la actitud de los jugadores del Betis: "Si ganas, tiene que ser humilde"

"Cuando pasan actos incorrectos, a nadie le gusta. Ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. No sé, digamos, si ganas, tienes que ser humilde e irte. No provoquen. No se provoca. Nada está bien. Nada está bien", apuntó Almeyda, que se refirió a la botella que cayó cerca de Álvaro Valles: "La botella era de plástico. La retiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido".

"En el fútbol, es fútbol. Estamos jugando al fútbol. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada. Ni en la provocación, ni en la reacción, pero es fútbol, y no le ha pegado a nadie tampoco. Son medidas que se toman. Por ahí, bueno, uno está acostumbrado a otra cosa, que te tiren una piedra... No pasa nada. Está mal igual", señaló.

Almeyda no está de acuerdo con la expulsión de Isaac Romero

Dentro de su disertación, Almeyda se hizo varias preguntas. "¿Por qué nos enfocamos en nuestro público? ¿Por qué es más fácil pegarle al público? ¿Por qué el público hizo eso aparte de que estaba enojado porque iba perdiendo un derbi?. Y les habla alguien que hizo algo parecido, Sí, en Boca", espetó Almeyda, que cree que la jugada de Isaac Romero se debería haber revisado en el VAR con más detenimiento.

"La expulsión para mí no era expulsión. ¿Ustedes escucharon el audio del VAR? Yo creo que el árbitro estaba haciendo un gran partido. Es la primera vez que le hablo a un árbitro. Estaba haciendo un gran partido, pero le tienen que dar tranquilidad. Si yo tengo a alguien que todo el tiempo me está gritando acá ¡Sacá, sacá, sacá! Termino sacando, ¿no? Si hay un VAR, tiene que tener una pausa para analizar de una mejor manera. Y no enfermar a un árbitro para que tome una decisión en milésimas de segundo. Escuchen el audio otra vez. Parecían cantantes", analizó el argentino.