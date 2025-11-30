Bartra se defiende de los que le acusan de provocar la suspensión de El Gran Derbi: "Siempre lo hago, en casa y fuera"

Admite que su festejo al evitar el tanto cantado de Akor Adams pudo generar "algo de crispación" en la afición nervionense, pero que no lo hizo con maldad: "Natan y yo siempre defendemos a muerte, como si nos fuera la vida, y la celebración es parte de ello"

"Muy, muy contento. Además, ahora también, viendo a la gente, estando ahí con ellos, las caras de alegría... Eso va más allá de cualquier cosa. Hacerles felices es lo mejor que hay en la vida, y hoy lo hemos hecho también. Nos hemos sentido muy arropados desde ayer en la concentración, hoy también antes de El Gran Derbi, cuando íbamos para el estadio. Esa unión de grupo es clave; al final, con las bajas tan importantes que teníamos, sabíamos que tenía que ser una victoria de equipo, de ponerlo todo encima de la mesa. Y estoy muy, muy orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros", confesaba Marc Bartra en los medios oficiales nada más llegar de vuelta a la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

En cuanto al capítulo de merecimientos, para el capitán verdiblanco fue un marcador corto: "Sí, recuerdo la de Abde, incluso la de Fornals también, en el mismo rechace. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido, con intensidad, dejando la portería a cero, que eso me pone muy, muy contento. Nos hemos defendido muy bien. Luego, hemos tenido esa pausa también en la segunda parte para tener un poquito más el balón y también para irlos a buscar. Metiendo el primer gol hemos ido a buscarles y a presionarles también arriba, y creo que eso también ha hecho que les durara menos el balón para poder hacer lo nuestro".

Personalidad pese a las bajas de Isco, Antony, Amrabat...

"Lo he dicho en el vestuario antes de empezar, que creo que la unión que hemos creado con este equipo es algo que tiene muchísimo valor y lo teníamos que dar ese valor en el campo. Y yo creo que esa es la prioridad que se ha visto; acaba de haberla en todos los balones, en cada jugada, y creo que así ha sido".

Suspensión del partido

"Ha habido dos acciones defensivas muy importantes, sobre todo, bueno, a nivel personal, una que ya era prácticamente gol, y de la misma manera que cuando metemos goles, nos sale celebrarlo, pues con las pulsaciones como estaban y esa adrenalina de ver un gol prácticamente hecho, pues me sale celebrarlo siempre. Lo hago en casa, lo hago igual fuera; pueda haber algo de crispación o lo que sea, pero yo siempre lo hago para mí, en el sentido de celebrar la acción, en ningún caso para provocar nada nunca; es algo que hago siempre, Natan también. Creo que nos tenemos que quedar con eso, que la portería estaba a cero, que la defendemos a muerte, como si nos fuera la vida, y la celebración es parte de ello".

Otra semana importante

"Sí, ahora a por la Copa y, luego, a por el Barça. Creo que hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo este año, incluso también el año pasado, ¿no? Sabemos que el Barça tiene también muy buen equipo, un equipazo, pero vamos a ir a por ellos, a jugarles como sabemos y a por tres puntos más, pero antes la Copa".