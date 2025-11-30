Altimira y su gol en el derbi: "﻿Una sensación muy bonita y un recuerdo que me llevaré para toda la vida"

Sergi Altimira fue uno de los protagonistas en la victoria del Real Betis en El Gran Derbi. El centrocampista catalán salió en la segunda mitad para anotar a los pocos minutos de su ingreso el segundo gol de los verdiblancos: "Una sensación muy bonita, increíble y un recuerdo que me llevaré para toda la vida", dijo en zona mixta

Quinto gol de Sergi Altimira con la camiseta del Real Betis y primero en un Gran Derbi. El centrocampista fue clave para amarrar la victoria de los de Manuel Pellegrini en el Sánchez-Pizjuán: "Una sensación muy bonita, increíble y un recuerdo que me llevaré para toda la vida", comenzó diciendo en su paso por zona mixta.

Así explicaba su gol en el derbi

"Sí, tú lo has dicho, al final el control ha sido medio gol. He confiado mucho en mi golpeo de la pierna menos hábil y al final muy contento. Ha sido 0-2, nos ha dado un poco más de tranquilidad y muy contento".

- Suspensión en los minutos finales: "Nosotros queríamos jugar, queríamos que entrara ya el árbitro y bueno, al final nosotros salimos así. Como he dicho, nosotros queríamos jugar, terminar el partido, el fútbol y ya está".

- Alegría en el grupo: "Es una fiesta, muy contentos. Imagínate, desde 2018 si no me equivoco no ganábamos aquí. Son tres puntos muy importantes, dejamos escapar dos contra el Girona y teníamos que ganar hoy sí o sí. Muy contentos y también por la afición que se lo merecen".

- ¿Crees que el Betis es el gran equipo de la ciudad de Sevilla? "Actualmente yo creo que sí, por la situación que pasa en ambos equipos.Nunca puedes subestimar a un club como el Sevilla, pero ahora mismo yo creo que sí".

- Bajas en el derbi: "Al final tuvimos bajas muy importantes, pero al final si queremos luchar por todos los objetivos, tenemos que demostrar todos, toque a quien le toque, que estamos preparadísimos para jugar cuando surja. Y yo creo que hoy ha sido un claro ejemplo".

- Roja a Isaac Romero: "Bueno, yo creo que Valentín se la ha quitado bien y él se ha remontado. La verdad es que es una patada un poco fea y yo creo que ha acertado. Él tampoco lo han llamado del VAR, lo ha visto claro, así que nada más que decir".