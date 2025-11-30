Marcao e Isaac dejan aún más en cuadro a Almeyda para Mestalla

El brasileño podría estar varias semanas en el dique seco y por el lebrijano se cruzan los dedos para que sólo falte ante el Valencia; los otros cuatro lesionados tampoco estarán

Hasta seis bajas, en el mejor de los casos, tendrá Matías Almeyda para la visita del próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 16:15 horas a Mestalla (no pudieron los anfitriones y las autoridades locales retrasarlo pese a sus intentos con LaLiga), amén de la anterior del jueves que viene en la Copa del Rey al CD Extremadura 1924, obviamente, aunque en el Francisco de la Hera iba a ver de todas formas intensas rotaciones en el once. Y es que ninguno de los cuatro ocupantes de la enfermería blanquirroja estará listo, como muy pronto, hasta los duelos finales de 2025, algunos, incluso (casos de Adnan Januzaj y Rubén Vargas) nunca antes de enero de 2026, habiendo una mínima esperanza, dado que sus dolencias musculares no son tan graves o llevan más tiempo afectándoles, con Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou.

A ellos cuatro se unirán Marcao Teixeira e Isaac Romero. El brasileño, lastimado al caer mal tras un salto con el 'Cucho' Hernández, aguantó hasta el descanso, pero tuvo que dejar su sitio entonces a Kike Salas. El 'Pelado' desvelaba en sala de prensa que sus sensaciones no eran las mejores y que, a falta de un parte médico oficial tras las pruebas a las que se someterá este lunes el central, "presentó un poco de dolor en la zona donde estuvo lesionado un tiempito atrás", con lo que no parece nada relativo a la rodilla izquierda, como se sospechaba, sino seguramente un dolencia muscular de la media docena larga que ha sufrido desde su llegada en 2022. Sea como fuere, lo más seguro es que, si no media una milagrosa recuperación, haya dicho ya adiós a lo que queda de año.

En el caso del lebrijano, vio la roja directa por cortar de forma brusca un avance del bético Valentín Gómez, que le había robado el balón cerca de la línea de banda. El enfado nubló al artillero, que apenas estuvo 23 minutos sobre el campo. Aunque insistió a Munuera Montero que fuera a revisar la acción en el monitor del VAR, desde Las Rozas fue rápidamente advertido por Iglesias Villanueva de que no había error en su apreciación, por lo que la expulsión no tuvo vuelta atrás. Al menos, el jiennense no hizo demasiada sangre en el acta, ya que Isaac se fue protestando a uno de sus asistentes de manera airada. La descripción de los hechos, que complica cualquier alegación y podría acarrearle de uno a dos partidos de suspensión, es que se va a la casera por "dar una patada a un adversario sin que el balón estuviera a distancia de ser jugado, usando fuerza excesiva".

Los analistas arbitrales indultarían al '7' pero habrían echado al '23' nada más empezar

Mientras que el controvertido Pável Fernández, habitual comentarista arbitral de Teledeporte y Radio Marca (antes, de Gol), cree que la sanción con roja directa en el caso de Isaac es excesiva, su compañero de fatigas Uxío Caamaño, también ex árbitro profesional, habría expulsado a Marcao no ya por la acción en la que se lesiona, cuando antes de caer y lastimarse golpea con el codo al 'Cucho' Hernández, sino por otra a los nueve minutos muy similar con Nelson Deossa, cuando, a la vez que despeja, lanza una patada al otro colombiano de su rival. Cosas de estas revisiones a posteriori.