Otra lesión en el Sevilla a sólo cuatro días de derbi contra el Betis: Gabriel Suazo también se rompe

Matías Almeyda sigue perdiendo efectivos antes de El Gran Derbi del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán: tras los mazazos con Rubén Vargas y Adnan Januzaj, ahora se conoce también que Suazo también se lesionó ante el RCD Espanyol

El Sevilla FC confirmó este martes dos nuevas lesiones, con sendas dolencias en el bíceps femoral de la pierna izquierda de Rubén Vargas y Adnan Januzaj, y a primera hora de la mañana de este miércoles se ha caído Gabriel Suazo, que se ha roto también. Los tres se unen en la siempre activa enfermería nervionense a los centrales César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, así como a varios futbolistas entre algodones que arrastran golpes o acaban de salir de diferentes procesos de lesión que llegaron a entrar en la lista de convocados para visitar el lunes ante el RCD Espanyol pero luego se demostró que todavía no estaban para jugar.

El parte médico de Gabriel Suazo: tipo de lesión y tiempo de baja para el lateral izquierdo del Sevilla

"Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El chileno queda pendiente de evolución", se limita a explicar el club nervionense en un comunicado remitido por sus canales oficiales antes incluso de que diese comienzo el entrenamiento matinal de este miércoles fijado para las 10:00 horas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Como suele ser habitual, la entidad no se moja sobre el grado de afectación o los posibles plazos; pero los especialistas consultados por ESTADIO Deportivo explican que serían 10-15 días de baja para grado uno, en torno al mes en grado dos (rotura parcial) y por encima de dos meses en grado tres (rotura completa).

El internacional chileno no pudo ser inscrito por el Sevilla FC hasta la jornada 3; pero ya supera de manera holgada los 1.000 minutos de juego. Con su selección, donde es capitán y titular intocable, ha disputado 450 minutos en los cinco partidos en las ventanas de septiembre, octubre y noviembre; mientras que con su equipo ha completado los 90' en 10 de las 11 citas de LaLiga EA Sports. Ni siquiera tuvo descanso en Copa del Rey, donde acabó disputando la última media hora en el choque ante el CD Toledo. Su físico, que parecía inagotable, ha dicho basta tras el duelo ante el Espanyol.

Reubicación de Kike Salas u oportunidad para Oso, opciones para suplir la baja de Suazo en El Gran Derbi

El once tipo de Matías Almeyda se está desmoronando cual castillo de arena a sólo cuatro días para uno de los partidos más señalados de la temporada: El Gran Derbi ante el Real Betis de la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Con Gabriel Suazo no sólo pierde a un titular, se queda sin el único lateral izquierdo específico que hay en la plantilla de esta temporada.

Es decir, para el choque ante el eterno rival, el entrenador blanquirrojo tendrá que apostar por darle su gran oportunidad al canterano Joaquín Martínez 'Oso' o reubicar a alguno de sus centrales zurdos, especialmente Kike Salas, quien ya ha actuado con varios entrenadores en el carril del '3' y que -salvando el duelo de Copa del Rey del 30 de octubre en Toledo- lleva sin jugar ni un minuto desde el 23 de septiembre.