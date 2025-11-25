"Es duro de aceptar": malas sensaciones en el Sevilla con Vargas y emotivo mensaje de Januzaj confirmando su lesión

El Sevilla FC volverá al trabajo en la tarde de este martes con una suave sesión de recuperación en la que no estarán Rubén Vargas ni Adnan Januzaj, quienes se lesionaron en el transcurso del duelo liguero de este pasado lunes contra el RCD Espanyol. A falta de sólo cinco días para recibir al Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en El Gran Derbi de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, las sensaciones en Nervión no son nada buenas.

A falta de conocer los resultados de las pruebas médicas a las que ambos van a ser sometidos, desde el club blanquirrojo no esconden que la cosa tiene mala pinta. Y es que en el caso de que se confirme la afectación muscular rondarían como mínimo el mes de baja, dependiendo de la gravedad del daño, y eso supondría decir adiós a 2025. En el caso del belga, prácticamente ya lo ha confirmado él mismo con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Januzaj se resigna a estar varias semanas parado: "No es lo que esperaba en este momento"

A Januzaj ya le vio bastante afectado anímicamente cuando a la media hora de juego se veía obligado a dejar su puesto a Chidera Ejuke y se marchaba al banquillo tapándose el rostro con su camiseta para no mostrar sus visibles lágrimas de frustración. El jugador bruselense ha recibido el calor de compañeros y aficionados, algo que ha querido corresponder: "Gracias a todos por vuestros mensajes y vuestro apoyo. No era lo que esperaba en este momento por todo el esfuerzo y trabajo realizado a día a día; pero toca aceptarlo seguir trabajando y luchando estoy seguro de que volveré más fuerte que nunca. Sin duda no es un momento fácil para mí", ha expresado en un 'post' en su cuenta de Instagram.

"Cuando amas lo que haces, que te obliguen a parar es difícil de aceptar. Voy a darlo todo para volver aún más fuerte. Este desafío es solo un paso más en mi camino. Ahora toca afrontarlo con determinación, paciencia y las ganas de volver lo antes posible. Gracias por estar ahí en los buenos momentos y también en los más difíciles", ha añadido el mediapunta sevillista, que ha tenido rápida respuesta por la práctica totalidad del vestuario blanquirrojo e incluso por excompañeros. En este sentido, uno de los más rápidos ha sido Youssef En-Nesyri, en la enésima muestra del delantero marroquí de lo pendiente que está de la actualidad del club.

El Sevilla vuelve al trabajo pendiente también de Azpilicueta, Isaac Romero, Fábio Cardoso...

El Sevilla FC realizará hoy trabajo de recuperación, pendiente también de la evolución en la recuperación de César Azpilicueta, que terminó la semana pasada haciendo ya trabajo de campo pero de momento aún apartado del resto de sus compañeros. Asimismo, Matías Almeyda ya advirtió de que había que ser cautos con jugadores que aún no están del todo recuperados, como Alexis Sánchez o Lucien Agoumé, que tuvieron minutos contra el Espanyol; así como Isaac Romero o Fábio Cardoso, a quienes prefirió preservar a pesar de que entraron en la convocatoria. Totalmente descartado está Tanguy Nianzou y sigue convalenciente el canterano Alberto Flores.