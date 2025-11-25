Almeyda valora las lesiones de Vargas y Januzaj y lamenta la falta de gol del Sevilla: "En tantas ocasiones hay que definir"

El técnico reveló que los extremos sufren problemas musculares y que pronto se sabrá el alcance, a la par que señaló que la falta de claridad de cara a puerta fue un lastre en "uno de los mejores partidos del equipo"

Matías Almeyda se mostró contrariado por la derrota del Sevilla en el RCDE Stadium, porque regresa a casa con la sensación de que el equipo firmó uno de los mejores partidos de la temporada y vuelve de vacío por la cantidad de ocasiones desaprovechadas.

En este sentido, el míster alabó la actitud del equipo a la par que criticó la falta de capacidad para definir delante de Dmitrovic. "Hoy vi al equipo jugar uno de los mejores partidos, descontando el resultado, obviamente. La realidad es que tantas acciones de gol tienen que definirse. Nos faltó claridad en muchas de ellas y, en otras, nos encontramos con un gran portero", lamentó el míster nervionense, que también destacó los errores cometidos en los tantos pericos después de haber perdonado en el área contraria.

Almeyda lamenta los errores en los dos goles

"El primer tiempo fue bueno, con acciones claras y buen dominio. No pudimos abrir el marcador. El fútbol se trata de hacer goles", señaló el míster blanquirrojo en relación al dominio absoluto del Sevilla en los primeros 45 minutos y las oportunidades disfrutadas sin que se moviera el resultado. En la reanudación se acumularon más ocasiones falladas y se sumaron las desaplicaciones, tal y como explicó el Pelado en rueda de prensa.

"Y en el segundo tiempo, apenas inició, en una acción que se podría haber evitado, nos convierten el primer gol y empieza otro partido. Igualmente, el equipo respondía. Volvimos a equivocarnos y viene el segundo gol. Después pudimos hacer uno, pero ya era demasiado tarde. Jugamos muy buen partido, pero hay que marcar goles", comentó un dolido Almeyda, que durante el partido sufrió las lesiones de Januzaj y de un futbolista tan importante en sus planes como Rubén Vargas.

El estado físico de Vargas y Januzaj

Tras el encuentro, aclaró el estado físico de los dos extremos, explicando que en las próximas horas se conocerá con más exactitud el alcance de las lesiones, lo que determinará si están o no para el derbi. Ambos tuvieron que abandonar el terreno de juego visiblemente doloridos.

"Los dos tuvieron molestias musculares. Seguramente, a partir de mañana que le hagan los estudios médicos necesarios, sabremos el grado que gravedad que tienen", apuntó un Almeyda que cruza los dedos para que sea lo más leve posible, pues Rubén Vargas es una pieza clave en su esquema y no tenerlo en el derbi o perderlo para muchos partidos sería un contratiempo de tamañas proporciones para los intereses sevillistas.