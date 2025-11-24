Espanyol - Sevilla, en directo: Resultado, resumen y goles

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta esta noche al Espanyol y al Sevilla en el RCD Stadium con Europa como trasfondo

¡Muy buenas a todos! Partidazo el que nos espera esta noche en el RCD Stadium y que podrás seguir en el pormenorizado minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. ¡Espanyol y Sevilla se ven las caras con Europa en el punto de mira!

Los nervionenses ocupan la novena plaza con 16 puntos, pero un triunfo en el RCDE Stadium los impulsaría hasta la sexta posición , ocupada ahora por los pericos, justo antes de recibir al Betis en el El Gran Derbi. Además, llegaría al duelo cainita a solo dos puntos de los verdiblancos.

El cuadro perico, dirigido por Manolo González, ha sorprendido con su inicio liguero que lo ha situado entre los aspirantes a clasificarse para Europa.

Durante el parón internacional, el Sevilla ha recuperado cuatro de los lesionados y han entrado en la convocatoria, casos de Fábio Cardoso, Marcao, Agoumé y Alexis Sánchez , lo que supone reforzar todas las líneas. Eso sí, no han llegado a tiempo Isaac Romero, Azpilicueta y Nianzou, que se suman al sancionado Carmona.

A la espera de que conocer los onces oficiales, os dejamos por aquí las posibles alineaciones de Espanyol y Sevilla.

El Sevilla afronta la visita al Espanyol con el riesgo de perder a un futbolista para el derbi, pues Peque Fernández llega con cuatro amarillas y si ve una esta noche será sancionado. También está al borde Nianzou, pero se encuentra lesionado.

El belga, ahora en las filas del Benfica, fue el protagonista de la victoria sevillista el curso pasado en Cornellá al marcar los dos goles sevillistas, uno de ellos un golazo.

¡Sorpresas en el once del Sevilla! Almeyda parte de inicio con estos once hombres: Odysseas, Juanlu, Andrés Castrín, Marcao, Suazo, Sow, Batista Mendy, Januzaj, Vargas, Peque y Akor Adams .

El gallego, en el eje de la zaga junto a Marcao, y el belga, en un costado, son las dos grandes novedades del once, pues ninguno de los dos había entrado en sus planes últimamente, hasta el punto de que el defensa había vuelto al filial.

Almeyda no ha querido forzar a los recién recuperados con respecto a Osasuna, Fábio Cardoso, Agoumé y Alexis Sánchez, y los ha dejado en el banquillo, siendo especialmente llamativo el caso del centrocampista francés por su peso en la medular.

¡Ya tenemos también el once del Espanyol! Manolo González sale de inicio con esta alineación: Dmitrovic; Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko, Terrats, Edu Expósito; Pere Milla, Dolan y Kike García.

El técnico ha convertido en un fijo a Peque en los últimos partidos y no le ha importado que esté apercibido de cara al duelo cainita por su peso en el juego creativo del equipo.

Manolo González ha introducido tres cambios en el once con respecto al último partido, pues han entrado Romero, Terrats y Kike García.

El colegiado riojano Miguel Sesma será el encargado de pitar el Espanyol-Sevilla , y estará asistido en el VAR por Valentín Pizarro.

¡Diez minutos para que empiece el partido! Muchas ganas de que ruede el balón y comprobar las propuestas de los dos dos equipos.

¡Avisa primero el Espanyol! Carlos Romero se atreve en ataque y su disparo dentro del área se va alto.

¡Fallo de Sow que casi acaba en gol de Kike García! Muy frágil el Sevilla atrás y el punta perico tiene una oportunidad muy clara. Manda el Espanyol por ahora.

Posesión larga del Sevilla para frenar a Espanyol que acaba en las manos de Dmitrovic Necesitaban los nervionenses este respiro

¡Akor Adams casi sorprende a Dmitrovic! El nigeriano se atreve con un disparo desde fuera del área y obliga a estirarse al exsevillista. Aprietan los de Almeyda.

¡Al palo Peque! El catalán arma un disparo raso que se estrella en la madera. Encadena ocasiones un Sevilla revitalizado.

¡Qué bien está leyendo el partido Peque! Ahora ha recibido entre líneas para filtrar luego un pase a Akor Adams para dejarlo solo delante de Dmitrovic, pero le faltó velocidad al punta.

¡Pide penalti el Sevilla por derribo a Vargas! Entre en el área el suizo y El Hilali le desplaza con el hombro. El árbitro no vio nada y el VAR no lo llamó para ver el monitor. Contacto hoy.

¡Lesión de Januzaj! El belga finalmente no puede continuar y entra en su lugar Ejuke. El extremo está desolado.

¡Paradón de Dmitrovic a Suazo! Magnífica acción del Sevilla que termina con remate potente del chileno desviado por el exsevillista.

Ejuke ha entrado muy conectado al encuentro y está generando peligro con su verticalidad. El Sevilla está más cómodo y se ha instalado en campo perico.

¡Final del primer tiempo con empate sin goles! El Sevilla, que ha sufrido la lesión de Janujaz, mereció más por la cantidad de ocasiones disfrutadas, la mayoría abortadas por un gran Dmitrovic.

¡Gooool del Espanyol! Gol de Pere Milla con un gran cabezazo a un centro de Dolan muy mal defendido por Juanlu. Mazazo para el Sevilla.

¡Pésima noticia para el Sevilla! Vargas se lesiona y también debe abandonar el terreno de juego. Entra Alfon.

Acción de estrategia del Sevilla que termina con un lanzamiento alto de Ejuke. Reacciona el Sevilla.

El Sevilla lo intenta, pero le está faltando la claridad de la primera parte para llegar arriba.

¡Dmitrovic despeja un remate de Alfon! El Sevilla termina una jugada más, pero se está topando con la mejor versión del serbio.

¡Gooooooool del Espanyol! ¡Golazo de Roberto Fernández desde fuera del área tras un error en el control de Agoumé.

¡Remate de espuela de Akor Adams! El nigeriano se inventa un disparo espectacular a pase de Alfon que se marcha arriba.

¡Falta muy peligrosa a favor del Sevilla sobre la bocina! Será la última. Amarilla para El Hilali.

¡Final del partido con derrota del Sevilla! Los nervionenses pidieron penalti en la última acción del choque por manos, pero el VAR no avisó al árbitro, que señaló la conclusión del choque. Un castigo muy duro para los de Almeyda, que merecieron más.

Hasta aquí el directo de la derrota del Sevilla contra el Espanyol. Gracias por seguir el partido con ESTADIO. Hasta la próxima.

Esta cita se erige en un posible punto de inflexión para el Sevilla antes del derbi de cara a sus aspiraciones en el presente curso, pues un triunfo supondría un golpe en la mesa que le catapultaría a puestos europeos y devolvería la ilusión al sevillismo a pesar de los múltiples problemas.

Almeyda recupera a efectivos muy importantes

Y es que ahora mismo ocupa la novena plaza con 16 puntos y conquistar Cornellà le permitiría escalar hasta el sexto puesto, ahora mismo ocupado precisamente por el cuadro blanquiazul, con 18 unidades, Así, los nervionenses llegan después de romper su mala racha de resultados contra Osasuna antes del parón y con la recuperación de efectivos importantes para Almeyda.

De hecho, han llegado a tiempo Marcao, Fábio Cardoso, Alexis Sánchez y Agoumé, lo que supone reforzar todas las líneas y dotar de alternativas al técnico.

Cuatro bajas en el Sevilla y una en el Espanyol

Sin embargo, en el capítulo negativo, Isaac Romero se ha quedado fuera de la convocatoria pese a unirse al grupo en los últimos entrenamientos, al igual que César Azpilicueta, en la recta final de su recuperación. Tampoco dispone el 'Pelado' de Nianzou tras su nueva lesión ni de José Ángel Carmona, que cumple sanción contra los catalanes al ver la quinta amarilla con Osasuna.

El Espanyol, por su parte, ha protagonizado un magnífico arranque y recibe al Sevilla con la única baja de Javi Puado, delantero que estuvo en la órbita blanquirroja.