Espanyol 2-1 Sevilla: Hace méritos de sobra para ganar pero cae como casi siempre

El Sevilla fue superior en juego y ocasiones al Espanyol pero volvió a pagar su escasa eficacia ante un Dmitrovic crecido; el gol llegó tarde e incluso puso empatar sobre la bocina; la lesión de Vargas, preocupante

Dolorosa derrota del Sevilla ante el Espanyol en un partido donde dispuso de más y mejores ocasiones pero donde volvió a pecar de falta de efectividad, todo lo contrario que su rival en una segunda parte donde marcó las dos que tuvo mientras los de Almeyda se estrellaban una y otra vez con Marko Dmitrovic. A este Sevilla le cuesta mucho ganar partidos y regala más en defensa, algo que por otra parta tampoco sorprende a estas alturas del campeonato.

Espanyol y Sevilla brindaron un intenso y entretenido encuentro en el RCDE Stadium. Comenzaría mejor el Espanyol, con un arreón inicial que bien pudo servirle para ponerse por delante en el marcador. Carlos Romero avisaba con un disparo alto y poco después Kike García aprovechaba la dudas de la zaga nervionense para hacer de las suyas dentro del área y buscar un remate colocado que se marchó rozando el poste de Vlachodimos.

El portero griego iba a emergir de manera salvadora en el mano a mano con Pere Milla, evitando con su pierna que el balón acabara entrando en la portería. El Sevilla comenzó dubitativo en defensa y el Espanyo no logró sacar provecho en el marcador, pero los de Almeyda iban a despertar pronto gracias a la conexión Suazo-Vargas. Por la izquierda el Sevilla encontró un filón para atacar pero como su rival, sin lograr el gol.

En este caso, los hombres de Almeyda se encontraron con la figura de Marko Dmitrovic. El meta exsevillista evitó el tanto hispalense en varias intervenciones de mérito. La primera de ellas a un disparo lejanos de Akor Adams que iba para adentro pero el serbio mandó a córner. Poco después Peque encontraría un pasillo interior en el que ningún rival le salió al paso pero acabaría estrellando su disparo en la cepa del poste.

Los hombres de Almeyda volvían a disponer de buenas ocasiones pero el 0-0 no se movía del luminoso. De nuevo Peque, en una jugada ensayada a saque de esquina, cabeceaba con toda la intención, Vargas intentaba desviar el remata y de nuevo Dmitrovic lo sacaba con el abdomen. El propio Vargas acabaría reclamando penalti por un claro empujón de El Hilali que ni el colegiado ni desde el VAR consideraron merecedor de pena máxima.

Entre lesión y lesión, mazazo de Pere Milla

Entre medias se produjo la lesión de Adnan Januzaj, que tras intentar continuar en el juego tuvo que acabar pidiendo el cambio. Ejuke entró en su lugar y ya en el tramo final tanto Suazo como Adams volverían a disponer de ocasiones de gol. La del chileno, clarísima, pescando de volea un balón rebotado dentro del área que salió centrado pero Dmitrovic desviaba ya batiado con el pie izquierdo. Antes del descanso Akor Adams se fabricaba una jugada dentro del área ganando el balón en un saque de banda pero muy escarado, lo estrellaba en Dmitrovic.

Sin embargo, el Sevilla volvío a salir dormido tras el descanso y esta vez el Espanyol no perdonaría. Pere Milla conectaba un cabezazo en el segundo palo para sorprender a Vlachodimos y ante la atenta mirada de Juanlu, cuya cara quedó retratada en el gol perico. Para colmo de males, los nervionenses no solo perdía en el marcador ya que minutos más tarde Vargas, como Januzaj, tenía que abandonar el campo por lesión. El suizo se echaba la manos a la parte posterior de su muslo izquierdo y tenía que salir del terreno de juego cojeando, entrando Alfon en su lugar.

El Sevilla necesitaba reaccionar rápidamente y fue Ejuke el encargado de agitar el partido, primero con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del poste de Dmitrovic y luego con una jugada dentro del área donde El Hilali desviaba el tiro a puerta. Más tarde sería Alfon con un doble remate desde el punto de penalti pero Almeyda acabaría quemando las naves haciendo un triple cambio con Gudelj, Agoumé y Alexis.

El gol hispalense llegó demasiado tarde

El Sevilla lo intentaría de todas las formas pero siempre se acabó encontrando con el muro serbio llamado Marko Dmitrovic. Todo lo contrario que un Espanyol que volvería a aprovechar un error del Sevilla con una pérdida de Akor Adams cuando Vlachodimos quería lanzar el ataque para sentenciar el choque. Roberto pillaba adelantado al griego y por si había alguna duda ponía el balón en la escuadra, imparable para el heleno. Sin embargo, los hombres de Almeyda lograrían recorta distancias por la vía rápida con un remate de cabeza peinado por Marcao a saque de esquina que Cabrera no pudo sacar sobre la línea de gol.

Un tanto que tan sólo sirvió para dar algo de emoción al final del partido, pero el marcador ya no se movería pese a que el Sevilla acabaría intentándolo a la desesperada con un cabezazo de Marcao que se marchaba alta y un remate imposible de espuela de Akor Adams con el mismo resultado. Aunque ya con el tiempo cumplido, en el 97', Gudelj tendría la última con una falta sobre la línea de la frontal que acabaría estrellando en la maraña defensiva perica.

- Ficha técnica:

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko, Terrats (Roberto 62'), Edu Expósito (Pol Lozano 62'); Pere Milla (Pickel 74'), Dolan (Roca 88') y Kike García (Jofre 74').

Sevilla FC: Odysseas, Juanlu, Andrés Castrín, Marcao, Suazo; Sow (Agoumé 71'), Batista Mendy (Gudelj 71'); Januzaj (Ejuke 34'), Vargas (Alfon 52'), Peque (Alexis 71') y Akor Adams.

Goles: 1-0 (47') Pere Milla; 2-0 (84') Roberto; 2-1 (87') Marcao.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité riojano). Amonestó a Edu Expósito, Pere Milla, Roberto y Pol Lozano por parte del Espanyol; a Castrín por parte del Sevilla.

Incidencias: RCDE Stadium. Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 25.166 espectadores.