Manolo González, crítico con el Espanyol pese a la victoria contra el Sevilla: "Jugamos a la ruleta rusa"

Manolo González, técnico del Espanyol, se mostró crítico con su equipo al final del partido a pesar de haberse impuesto al Sevilla por 2-1, asegurando que jugaron con fuego durante buena parte del partido.

En este sentido, señaló que, obviamente, está contento con los tres puntos, pero confesó que su equipo no puede "jugar a la ruleta como hoy porque un día saldrá cruz".

Manolo González: "No podemos dar de comer al Sevilla"

De esta forma, no escondió que el Sevilla llevó la batuta y que mereció mejor resultado por la cantidad de ocasiones desperdiciadas ante la enorme actuación de un Dmitrovic soberbio que realizó paradas de mucho mérito: "No podemos dar de comer a un rival como el Sevilla, que tuvo muchas oportunidades".

"Hoy ha salido cara, porque nuestro portero, Dmitrovic, ha estado bien. Las áreas marcan los partidos y en ese sentido hemos tenido más acierto que el rival", apuntó Manolo González, que insistió en su valoración negativa, al asegurar que este Espanyol tiene "capacidad para hacerlo un poco mejor".

No mira más allá de la salvación

No todos fueron críticas por parte del míster perico, pues también señaló que "los futbolistas se han dejado la piel": "Hay que seguir en esta línea de entrega para poder dar más alegrías a la afición".

Después de esta victoria tan importante, se le cuestionó sobre los objetivos y si ya se miraba a la clasificación para Europa. El míster fue muy tajante en su respuesta. "Hasta que tenga 42 puntos no voy a hablar de otra cosa. Vamos a seguir nuestro plan e intentar llegar rápido a esa cifra", indicó el preparador perico, que señaló la condición indispensable para obtener el pasaporte continental. "Para entrar en Europa debemos tener una regularidad de ganar muchos partidos y en esta Liga es muy difícil sumar puntos, tal y como ha quedado demostrado hoy".