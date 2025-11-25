El vestuario del Sevilla confía en la mejoría: "El equipo estuvo a un gran nivel, pero esos detalles..."

Suazo, Ejuke y Gudelj analizaron la derrota nervionense en un partido donde consideran fueron superiores pero que los fallos en defensa y la falta de eficacia fue clave para no sumar a domicilio

Gabriel Suazo, Chidera Ejuke y Nemanja Gudelj han sido los tres futbolistas del Sevilla Fútbol Club encargados de atender a los medios oficiales tras la derrota consechada ante el Espanyol. El primero de ellos era el lateral chileno, que gozó de una gran ocasión para marcar pero Dmitrovic la desbarató. "Me voy con mucha bronca, como estamos todos. Hicimos un gran partido, pero esto se gana con goles. No pudimos concretar las ocasiones. También, el portero de ellos tuvo un gran partido. Se define por detalles", explicaba resignado el futbolista.

"En el segundo tiempo tuvieron dos ocasiones y las dos las convirtieron. Nosotros tuvimos un montón y no pudimos convertir. Tenemos que seguir creciendo, mejorando esos detalles para que no vuelvan a ocurrir. Ya hemos perdido algunos puntos por eso. Es ahí donde tenemos que dar ese paso para ponernos en una posición más alta, que es lo que queremos", ha apremiado.

Sobre las tantas ocasiones falladas por el equipo esta noche, Suazo se ha mostrado sincero: "Hay partido que son así, en los que por más que estés jugando cinco horas es muy difícil marcar. Me ha pasado en un montón de ocasiones. Hoy, sinceramente, creo que el equipo estuvo a un gran nivel, pero esos detalles al comienzo del segundo tiempo... En una jugada individual con un centro nos terminan haciendo un gol muy fácil. Luego, el segundo, es por las ganas y el ímpetu de ir a hacer el gol rápido. Ahí creo que nos apresuramos un poco. El fútbol es así, tiene estas cosas. Tenemos que crecer y mejorar. Creo que hicimos un gran partido y que tenemos un gran equipo para ir a por el siguiente partido, el derbi en casa, y ganarlo".

Más escueto fue Ejuke, que también lamentó la falta de eficacia ante la portería rival. "Creamos muchas ocasiones. Tuvimos unas 22 y solo metimos una, es increíble. Aun así, el equipo ha jugado bien, ha tenido muchas ocasiones y ha podido marcar. Hay que construir como hemos hecho", ha reconocido el nigeriano.

Gudelj y la posible mano del final del partido

El último en pasar por la zona mixta del RCDE Stadium ha sido Nemanja Gudelj, que analizaba así la derrota: "En los primeros 10 minutos se veía que no entramos bien en el partido, pero después dominamos, en el resto de la primera parte y en la mayoría de la segunda. Faltó marcar el gol. No pudo ser. En muy poco nos espera el siguiente partido. Hay que analizarlo bien, dar un paso adelante y ganarlo".

Preguntado sobre esa última ocasión de falta y si hubo mano o no, el serbio ha relatado: "Era un tiro libre, que le pegué bien, así lo sentía. Una pena que lo bloqueó el defensor de ellos. Claro, como el balón iba tan rápido no se veía muy bien si era mano o no. Aun no lo he visto, pero fuimos a reclamar al árbitro. Estaba esperando al VAR, a ver si había mano o cualquier otra cosa, y al final no ha habido nada".

Ahora a pensar en el derbi frente al Betis del próximo domingo: "Es muy importante analizar el partido y poner el foco en el derbi, que para nosotros es muy importante. Y, sobre todo, saber que el equipo va creciendo. Lo está haciendo bien, lo puede hacer mejor, pero vamos creciendo y es lo más importante".