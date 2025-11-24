Januzaj, de la titularidad a la lesión: se marcha roto y entre lágrimas

El belga tuvo que pedir el cambio a la media hora de partido tras notar unas molestias en la zona posterior de su muslo izquierdo; a la espera de las pruebas médicas, todo indica que estará fuera varias semanas

Sorprendía Matías Almeyda con la inclusión de Adnan Januzaj en su once titular frente al Espanyol. El técnico argentino volvía a brindar una nueva oportunidad al extremo belga ante la baja en el lateral de José Ángel Carmona y optando por colocar ahí a Juanlu para poner por delante al ex de la Real Sociedad, pero lo que comenzó como una oportunidad volvió a acabar como una pesadilla.

Y es que son recurrentes ya los problemas musculares en el futbolista belga, que tras ganarse la confianza de Matías Almeyda este verano y acceder a rebajarse su ficha para tener cabida entre los 25 dorsales de la primera plantilla, afrontaba una temporada ilusionante en la que, salvo algunos destellos de calidad, no ha podido afianzarse.

Como decimos, ante el Espanyol volvía a la titularidad. No lo era desde el partido de Copa del Rey frente al Toledo, donde marcó dos de los cuatro goles nervionenses. Esta noche en el RCDE Stadium apenas tuvo ocasión de mostrar nada, apenas algunas de sus buenas conducciones haciendo la diagonal hacia adentro pero poco más, ya que pasados los 20 minutos notaba unas molestias tras un choque con un rival.

Nueva lesión muscular y a esperar a las pruebas médicas

El futbolista encendía las alarmas tirándose al suelo y pidiendo las asistencias médicas al banquillo. Tras ser tratado rápidamente en la zona posterior de su muslo izquierdo, salía del terreno de juego para ser revisado más tranquilamente. Unos segundos más tarde volvía sin aparente complicación pero a los 30 minutos regresaba al suelo, esta vez para pedir el cambio.

Januzaj sabía que no podía seguir y no se lo podía creer. Sabía que algo se había roto en la musculatura de su muslo izquierdo. Ejuke y Alfon, que calentaban desde hacía unos minutos apretaban y Almeyda se decantaba por el nigeriano, que rápidamente se preparaba para saltar al campo en lugar de un Junuzaj hundido, con las lágrimas saltadas y llevándose la camiseta al otro. En el banquillo era consolado por su compañeros, entre ellos Manu Bueno y Kike Salas, entre los que se sentó.

Ahora está por ver el alcance de la lesión del belga, que a su vuelta a Sevilla será sometido a pruebas médicas para conocer la lesión exacta y el periodo de baja, aunque todo apunta a que estará algunas semanas en el dique seco. En el descanso se le pudo ver hablando con Alexis Sánchez sobre sus sensaciones, que no eran nada buenas.