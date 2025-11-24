Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Espanyol: el descuadre lógico por perdonar lo imperdonable

La falta de acierto arriba, más los errores puntuales en los goles, hacen descarrilar el trabajo consistente del equipo, con actuaciones destacadas como las de Peque o la de los los cambios forzados por las lesiones

El desajuste entre el resultado final y los méritos contraídos por Espanyol y Sevilla genera que las puntuaciones no cuadren en demasía con la derrota nervionense, porque, en líneas generales, el equipo completó una actuación consistente.

No obstante, la falta de acierto en los metros finales, o más bien el acierto descomunal de Dmitrovic, o ambas, más las desaplicaciones puntuales en los goles, restan valor al trabajo realizado por los hispalenses en el RCDE Stadium.

Los cambios por las lesiones dieron la talla

Y es que la realidad mostró una defensa acertada salvó situaciones muy aisladas, un centro del campo que marcó el ritmo del juego, con un Peque capaz de canalizar la apuesta ofensiva y un ataque vertical que se topó con la noche mágica del exportero blanquirrojo.

Los cambios, sobre todo los forzados por las lesiones de Januzaj y Vargas, mejoraron las prestaciones arriba con Ejuke y Alfon muy activos y prolíficos en remates, pero el Espanyol no perdonó con poco y el Sevilla sí con mucho.

Las notas de los futbolistas del Sevilla:

Odysseas: 5

En la primera parte salvó una ocasión clara a Pere Milla en las pocas llegadas de los pericos y en la segunda encajó dos goles prácticamente imposibles por el potente cabezazo del mismo punta y el ajustado disparo a la escuadra de Roberto.

Juanlu: 3

El canterano firmó un partido muy discreto, sin exponer apenas en ataque y con lagunas en defensas, pues fue superado en varias ocasiones por Carlos Romero y salió en la foto del 1-0.

Castrín: 6

Regresó al once después de bajar al filial y hoy completó una actuación decente, seguro en su zona, con cortes claves y seguro por arriba para frenar a Kike García. Con balón sirvió varios centros interesantes.

Marcao: 6

Entonado en líneas generales, no abusó de la contundencia que le caracteriza ni salió de su espacio sin que fuera estrictamente necesario. Dio esperanzas al Sevilla con su gol. Aseado.

Suazo: 6

Muy activo como siempre en el carril, tapó sin mayor problemas su banda en la primera parte y realizó coberturas en el centro, sobre todo cuando le cogieron la espalda a los centrales. En ataque se prodigó con ímpetu y dispuso de una ocasión clara. En la segunda parte, la acción del 1-0 se inició en su banda.

Batista Mendy: 6

Comenzó dormido, pero se activó rápido para cargar a su espalda la contención del Sevilla con un despliegue descomunal que permitió al equipo recuperar rápido, sobre todo en la primera mitad, y desactivar la media perica. Perdió un ápice de fuelle en la reanudación.

Sow: 5

Un error suyo al principio por falta de concentración, pudo costar muy caro al Sevilla, lo que no tardó en dejar atrás para aportar equilibrio en el centro del campo, sin brillar pero con galones para iniciar jugadas. Bajó en la reanudación.

Januzaj: 4

Almeyda sorprendió con su titularidad y quiso ser protagonista desde el principio, pidiendo el balón y tratando de profundizar, pero volvió a caer lesionado y tuvo que ser sustituido antes en el minuto 33.

Peque: 7

Ha encontrado su sitio como vertebrador de la propuesta sevillista merced a su dinamismo entre líneas y capacidad para asociarse en la zona de influencia con sentido y visión. Estrelló un disparo en el palo.

Vargas: 5

Generó con intermitencia por el costado zurdo con desborde y pudo ser objeto de penalti en una acción con El Hilali. Se fajó también en defensa con ayudas a Suazo, pero en la segunda parte cayó lesionado.

Akor Adams: 4

Mejoró en el juego de espaldas y aportó en más facetas de lo habitual, con intentos también desde larga distancia, pero le faltó definir con precisión y el equipo lo pagó.

Almeyda: 6

El técnico argentino sorprendió con Januzaj y le costó un cambio tempranero por la enésima lesión del belga, pero lo cierto es que, con su planteamiento, el Sevilla superó en muchas fases al Espanyol y mereció mucho mejor premio. La falta de puntería, un factor que no depende demasiado del 'Pelado', que tiene lo que tiene, y errores puntuales en los goles echaron por tierra la buena puesta en escena del argentino.

Ejuke: 7

Ingresó por Januzaj a la media hora y ofreció su versión más atrevida, con verticalidad y profundidad para generar por la derecha. Impulsó al equipo cuando encajó el 1-0 con varias disparos. Eléctrico.

Alfon: 7

Ocupó el lugar del lesionado Vargas y salió muy enchufado al terreno de juego, con continuas diagonales en busca de la portería culminadas con remates que abortó Dmitrovic. Maximizó sus minutos.

Gudelj: 4

Precisaba más granito el Sevilla en la medular para recuperar rápido y el serbio cumplió en esta faceta, pero estuvo impreciso en el pase.

Agoumé: 3

Poca presencia en su reaparición en el centro del campo sevillista y falló grosero en un control que costó el 2-0.

Alexis Sánchez: 5

Regresó con muchas ganas y lo demostró con actividad en la vanguardia, pero sin terminar ninguna jugada.