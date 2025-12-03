Giráldez se arrepiente con el Espanyol: "Cuando hablo de que no plantearía los partidos como entrenador lo hago desde el máximo respeto"

El técnico del Celta, tras su polémica con el Espanyol y Manolo González, afirmó que “no” lo hizo con la intención de que “alguien se sintiese ofendido” porque para él “todos los caminos son lícitos en el fútbol” para poder competir.

El Celta de Vigo regresa a la Copa del Rey con la obligación, por la diferencia de plantilla, de pasar a la siguiente ronda. Su rival será el Sant Andreu, equipo de un par de escalones por debajo del nivel del Celta, pero del que Giráldez no quiere fiarse. Aunque el partido de Copa del Rey ha pasado a un segundo plano ya que Giráldez aprovechó la ocasión para disculparse con el Espanyol y Manolo González por sus declaraciones nada más perder frente al cuadro perico: "Cuando hablo de que no plantearía los partidos como entrenador lo hago desde el máximo respeto".

Claudio Giráldez se disculpa con el Espanyol y Manolo González

La polémica surgió tras el encuentro, a raíz de una pregunta en sala de prensa sobre los diferentes estilos de juego de Celta y Espanyol. “Yo no voy a plantear los partidos como hace el Espanyol. Respeto lo que hacen ellos, pero mi manera de ver el fútbol es otra”, dijo entonces el técnico celeste. Unas críticas que sentaron mal en el Espanyol, por eso Giráldez salió al paso para que no se “malinterpreten” sus declaraciones. “Cometí el error de hablar de jugar a ganar o empatar, y eso algo que no tengo que juzgar yo porque cada uno realmente hace lo que estima”, expuso en la rueda de prensa antes de enfrentarse al Sant Andreu en la Copa del Rey.

El técnico gallego afirmó que “no” lo hizo con la intención de que “alguien se sintiese ofendido” porque para él “todos los caminos son lícitos en el fútbol” para poder competir. “Cuando hablo de que no plantearía los partidos como entrenador lo hago desde el máximo respeto. No plantearía los partidos como Flick, Íñigo, Míchel, Manolo… y respeto muchísimo el trabajo de todos ellos”, manifestó el técnico gallego. “Se lo dije a Manolo previamente y lo digo aquí públicamente, se merece una estatua en el campo del Espanyol por lo que está haciendo. Ascendió al equipo, logró salvarlo en un año muy complicado y ahora lo tiene sexto. Me ha ganado las tres veces que nos hemos enfrentado, por lo que es tres veces mejor entrenador que yo”, añadió después de haber perdido frente al Espanyol por 0-1.

En este sentido, subrayó que su reflexión vino motivada porque, bajo su punto de vista, hubo “muchas situaciones en la primera parte de ellos ralentizar saques y parece que estaban contentos con eso; y segundo porque en la entrevista flash Pol Lozano dijo que se encontraron con la victoria, por lo que entendía que podían estar cómodos con el empate”. “En los tres partidos hemos estado por encima del Espanyol, y este es un dato objetivo. Hemos defendido mal una acción a balón parado y nos han hecho gol. Lego ya no nos han generado más ocasiones. Eso es lo que intentaba explicar, pero seguramente lo he hecho mal. A veces, sin querer faltar al respeto, lo terminas haciendo”, concluyó.