Manolo González da la clave de la victoria del Espanyol: "Siempre le he dado importancia"

El entrenador del conjunto perico admite que "lo más justo" habría sido un empate ante el Celta, pero destacó el trabajo que hay detrás del balón parado para desnivelar choques tan igualados, como sucedió en Balaídos.

Satisfecho con la importante victoria conseguida ante el Celta de Vigo, que afianza a los suyos en las plazas europeas, el entrenador del Espanyol, Manolo González, no escondía que el partido fue muy igualado, sin apenas ocasiones por ambos bandos, por lo que quizás lo más justo habría sido un reparto de puntos.

"Lo único que pienso es que no hemos estado finos en las contras. Hemos robado, manteniendo posesiones de seguridad, pero nos costó correr al espacio. Fuimos un equipo de oficio, junto, ordenado. No como el otro día en la primera parte. Eso nos ha llevado a la victoria, hay que mantenerlo. Si somos objetivos, lo normal era el 0-0. No hubo muchas ocasiones. Era lo más justo. En partidos de este tipo a veces sale cara y otras cruz. Pero tienes que intentar ganarlos. El balón parado da ese rédito. A medida que el partido avanzó, si seguía 0-0 pensé que tendría más opciones. Por eso entró Kike (García). Edu (Expósito) es el mejor lanzador a balón parado, nos daba más opciones para poder ganar”, explicó sobre dos de los cambios que introdujo, decisivos a la postre.

Un plan muy definido

Su plan de partido pasaba en primer lugar por mantener la solidez atrás para salir luego al contragolpe. “Si concedes al rival tienes muy pocas opciones de ganar. El único pero del partido es que cuando robamos no encontramos los segundos pases. No nos tenemos que equivocar en el tipo de equipo que somos. Somos fuertes ahí y debemos aprovecharlo”, insistió sobre la falta de acierto de los suyos para generar más peligro mediante su fútbol directo.

Pero, sin duda, la otra gran arma perica está en la estrategia, a la que el preparador gallego concede una gran importancia. “Cuando se habla de balón parado parece que no le demos valor, que los goles valgan menos. Yo siempre le he dado importancia, siempre me han dado muchos puntos en todas las categorías. En un partido cerrado, sin muchas ocasiones, el balón parado es un punto importante. Nos dio la victoria”, destacó.

Primero, la permanencia

“Los jugadores confían mucho en lo que hacemos, han respetado perfectamente el plan de partido. Han respetado al rival, cómo evitar que nos hicieran daño. Después tuvimos ese punto de trabajar mucho defensivamente. Eso es lo más difícil, convencerles de que trabajen como animales en defensa. Estoy muy orgulloso del equipo”, añadió Manolo González, que no quiere lanzar las campanas al vuelo pese a tener al Espanyol sexto en la tabla, recalcando que por ahora solo piensa en la permanencia. “Miro a los 42 puntos siempre. La gente dirá que soy pesado. Pero no soy conformista. Cuando lleguemos miraremos a otro objetivo, no nos vamos a parar. Pero venimos de pasarlo muy mal, de un ascenso que nos costó la vida y una salvación que nos costó la otra. Queremos salvarnos rápido y buscar otro objetivo más”, sentenció.