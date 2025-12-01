Javi Rueda pide calma con el objetivo en LaLiga: "Esto es muy largo, lo importante es cómo se termina"

El carrilero del Celta se mostró autocrítico tras la derrota ante el Espanyol aunque confía en encontrar la regularidad: "Si seguimos trabajando así llegará pronto"

Javi Rueda no pudo celebrar su renovación con una victoria. El lateral derecho del Celta fue titular ante el Espanyol pero el conjunto de Claudio Giráldez cayó derrotado con el tanto de Kike García en los últimos minutos del partido. El de Alozaina pasó por la zona mixta de Balaídos para dejar sus sensaciones y aunque reconoció que el equipo no jugó su "mejor partido" tampoco creyó que el Alavés mereciera la victoria siendo lo más justo "un empate".

"Creo que no es un partido para haberlo perdido. Un error puntual nos ha costado no sumar puntos en este partido, pero tenemos que seguir", comentaba el defensa malagueño, quien también admitió que les costó "generar peligro" ante un rival con las líneas juntas.

En cuanto a su aportación personal, Javi Rueda se mostró confiado en seguir creciendo con el equipo. "Si sigo teniendo minutos, creo que pronto llegaré a un estado óptimo. Es verdad que en casa todavía no hemos conseguido esa primera victoria en Liga, pero si seguimos trabajando así llegará pronto", expresaba el futbolista que ante el Alavés jugó como carrilero diestro.

El futbolista de Giráldez reconoció eso sí que el equipo no mostró su mejor cara. "Nos faltó algo de frescura. Tuvimos la posesión y movimos el balón de un lado a otro, pero no estuvimos finos en el último tercio. Aun así, no era un partido para perder", lamentó el jugador celeste.

Por último, cuestionado sobre los objetivos del equipo a largo plazo, Javi Rueda se mostró cauto: "Es demasiado pronto. Esto es muy largo y lo importante es cómo se termina, no cómo se empieza. Seguiremos creciendo para llegar lo más arriba posible".

Giráldez explica su decisión con Javi Rueda y Mingueza

Tras el partido, el técnico de Celta de Vigo fue cuestionado en rueda de prensa por los motivos que le llevaron a utilizar a Javi Rueda como titular y que cuando lo cambió, prefirió no sacar a un hombre importante como Mingueza.

"Sabíamos que los cuatro atrás tenían que estar muy sólidos, sin llegar demasiado. Porque ellos al final te corren con esos cuatro jugadores con los que te aprietan. Queríamos tener más profundidad por dentro. Competiciones de uno para uno por fuera. Lo sopesamos un poco también por Javi en ese cambio pero creo que Javi está siendo muy sólido. Nos ayuda también en situaciones de juego directo, balón parado. Y hemos decidido por no meterlo", justificaba el de Porriño.