Celta de Vigo - Espanyol, en directo: en directo: resultado del partido de hoy de la LaLiga EA Sports

El conjunto celeste busca su primera victoria liguera en Balaídos para engancharse a la pelea por las plazas europeas, donde se encuentra un cuadro blanquiazul que llega en un gran momento y con cinco puntos más que su rival

¡Muy buenas tardes! El Celta de Vigo recibirá a las 18:30 horas al Espanyol en busca de su primera victoria en LaLiga en Balaídos , lo que le permitiría engancharse a la pelea por las plazas que dan acceso a Europa. En ellas se encuentra precisamente el conjunto perico, que atraviesa por un gran momento de forma y se presenta en tierras gallegas con cinco puntos más que su rival. ¡Arrancaaaamos!

Claudio Giráldez tiene a toda su plantilla apta después de que recuperar al central Carlos Domínguez y al mediocentro Fran Beltrán, bajas en el partido europeo del pasado jueves ante el Ludogorets. También vuelven a la lista Javi Rueda, que descansó, y Aidoo, que no está inscrito en el torneo continental. Se caen por decisión técnica, en cambio, Manu Fernández, Yoel Lago, Damián Rodríguez y Franco Cervi, mientras que Ángel Arcos regresa al Celta Fortuna.

Manolo González sigue sin poder contar para esta jornada liguera con el delantero Javi Puado, que se recupera de un esguince en la rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado. En técnico perico ha desplazado a Vigo a sus 24 futbolistas disponibles.

El manchego Isidro Díaz de Mera será el encargado de repartir justicia entre Celta y Espanyol en Balaídos. Con él, los celestes han sumado 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el balance de los blanquiazules es de 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Estará auxiliado desde el VAR por Valentín Pizarro Gómez .

Esta pasada madrugada, Tadeo Allende, cedido por el Celta de Vigo en el Inter Miami, ha vuelto a salirse en la final de la Conference Este de la MLS. En ESTADIO Deportivo te contamos todas las opciones que hay sobre la mesa con el extremo argentino.

Calientan los jugadores sobre el césped de Balaídos, que presenta un estado impecable. Se espera un gran ambiente en las gradas de coliseo vigués.

Ha salido mejor el Espanyol. Romero puso la pelota al área y Pere Milla se quedó muy cerca de llegar y tener la primera del encuentro. El balón acaba en las manos del portero.

Los pericos buscan un fútbol más directo y el Celta trata de responder queriendo tener más el balón para frenar el impetuoso arranque de los visitantes, aunque de momento sin llegadas.

¡Nadie remata el centro de Pol Lozano! Roberto busca el remate pero no llega por poco y el balón se acaba perdiendo por línea de fondo.

¡Despeja la defensa del Celta! La ha vuelto a tener el Espanyol a la contra. Recupera Dolan, pero su apertura a Pere Milla se le va un poco larga y el posterior centro de éste no puede ser rematado por Roberto.

La posesión es del Celta, pero los de Giráldez no logran de momento acercarse con peligro al portal defendido por Dimitrovic.

¡Ojo que se revisa un posible penalti en el VAR! Hay contacto de Calero sobre Borja Iglesias, pero el delantero del Celta parece venir de fuera de juego.

Nada, era claro el fuera de juego. Lo cierto es que ha sido un poco raro que Díaz de Mera vaya a ver la jugada al monitor cuando la posición antirreglamentaria era evidente.

¡FUERAAAAA! La ha tenido el Celta tras una gran jugada que nace en Borja Iglesias, con caño incluido, y acaba en las botas de Bryan Zaragoza, que encara y se saca un disparo al palo largo que se marcha desviado por poco.

Se queja Pere Milla de un golpe de Fran Beltrán en el área. No ha pitado nada el colegiado, pero se detiene el partido para que entren las asistencias médicas.

Ordenado el Espanyol para cerrar con dos líneas de cuatro muy juntas. No están incómodos los pericos y al Celta se le ve un poco atascado, tratando de abrir el campo para encontrar los espacios.

¡No llega Borja Iglesias! Se precipitó Javi Rueda en su centro desde la izquierda, no fue preciso y no pudo alcanzar Borja Iglesias en una clara llegada del Celta tras robo en campo rival.

¡FINAAAL DEL PRIMER TIEMPO! Antes le pegó Javi Rueda desde muy lejos. Su disparo toca en Cabrera y acaba en las manos de Dimitrovic.

No hay un dominador claro en el arranque de esta segunda mitad. Ahora es Urko el que lo intenta con un disparo lejano, pero ninguno de los dos equipos logra tener la claridad necesaria para plantarse en el área rival y amenazar de verdad.

Todos listos para Giráldez

El Espanyol en cambio visita al Celta en Balaídos después de ganar al Sevilla en la anterior jornada (2-1), un triunfo que confirmó el buen momento de los catalanes, consolidados en la zona europea de la tabla y con la voluntad de seguir brillando también fuera de casa. Los blanquiazules acumulan elogios por su juego y por sus resultados. De todas formas, el rendimiento a domicilio es una de sus asignaturas pendientes. Hasta ahora, los jugadores de Manolo González han sumado un único triunfo fuera, contra el Oviedo (0-2). El Celta, por su parte, no ha ganado en casa este curso.

Javi Puado sigue fuera

Los precedentes entre Celta y Espanyol

Por otra parte, Balaídos no es un campo especialmente hostil para el Espanyol. Las últimas cinco visitas del conjunto blanquiazul se han saldado con tres empates y una victoria para cada equipo. El último precedente, en la 24/25, acabó con triunfo periquito (0-2) gracias a un doblete de Roberto Fernández. Precisamente, Roberto es uno de los nombres a seguir en el lado blanquiazul al acumular tres dianas y marcar en la anterior jornada contra el Sevilla. Su compañero arriba, Pere Milla, es otra de las grandes referencias del equipo, con cinco tantos. En la portería, el serbio Dmitrovic es un seguro bajo palos.