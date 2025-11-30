Celta de Vigo - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El Celta de Vigo quiere volver a reencontrarse con el triunfo en Balaídos ante un Espanyol que sigue soñando con puestos europeos

Este domingo el Celta de Vigo y el Espanyol se miden en la decimocuarta jornada de LaLiga, en un encuentro que tendrá lugar en el estadio de Balaídos.

La entidad celeste está situado en la decimosegunda posición y tiene 16 puntos. En el pasado encuentro de la competición nacional, ganó ante el Alavés en Mendizorroza, en gran parte por el penalti que le hizo Sivera a Iago Aspas, el príncipe de las Bateas fue el autor de la pena máxima.

El cuadro dirigido por Giráldez deja mucho que desear en Balaídos, solo ha sacado 5 puntos en los siete partidos que ha disputado en su feudo. Por lo que una victoria serviría para quitarle de entre los peores locales de toda Primera División. En sus últimos seis encuentros, ha logrado tres victorias, dos empates y la única mancha es contra el Barcelona, que no pudo ganarle.

Por otro lado, el Espanyol está haciendo una gran campaña, ubicándose ahora mismo en la sexta plaza y contando con 21 puntos. El lunes pasado logró vencer al Sevilla, en un duelo donde fue superior el conjunto catalán pero los andaluces le pusieron en apuros en los instantes finales del partido.

Los de Manolo González, como visitante le cuesta más obtener un rédito a nivel de puntos, exclusivamente ha sumado 5 puntos en los cinco partidos que ha jugado lejos del RCDE Stadium. Tres victorias y tres derrotas es el balance en los últimas seis jornadas, aunque esto muestra un poco que no es tan regular como el principio de temporada se agarran al balance histórico de enfrentamientos, donde el Espanyol sale ganando: 57 victorias, 32 empates y 45 derrotas.

RC Celta de Vigo - RCD Espanyol: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el RC Celta de Vigo y el RCD Espanyol, tendrá lugar este domingo 30 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas, en el estadio de Balaídos.

RC Celta de Vigo- RCD Espanyol: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por DAZN y por el canal DAZN LaLiga, sintonizable en el dial 55 a través de la plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como en las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 113) o LaLiga TV Bar (302).

RC Celta de Vigo - RCD Espanyol: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el RC Celta de Vigo y el RCD Espanyol, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Claudio Giráldez, de Manolo González y del resto de protagonistas.