El Celta de Vigo cierra y anuncia la renovación de Javi Rueda

El Celta de Vigo anuncia la renovación de Javi Rueda que amplía su contrato 3 temporadas más, hasta junio de 2029

El buen momento del Celta de Vigo, que alza el vuelo tras un incido complicado de temporada, se consagra con la renovación de Javi Rueda hasta 2029, según ha cerrado y anunciado el propio club. El prometedor defensor celeste está siendo una de las figuras más destacados del curso y por ello, y por el crecimiento que está teniendo en los planes de Claudio Giráldez, el Celta de Vigo decide no pillarse los dedos y atar a Javi Rueda 3 temporadas más.

Javi Rueda renueva con el Celta hasta 2029

El conjunto gallego y el futbolista español han llegado a un acuerdo para que Javi Rueda siga vinculado al Celta de Vigo, que comienza de manera temprana las renovaciones pendientes para evitar otro caso como el de Alfon. Según ha publicado el club en un extenso comunicado, Javi Rueda se compromete con el Celta hasta 2029, renovando tres años más su contrato. "Javi Rueda amplía su contrato con el Celta hasta 2029. El lateral, que llegó a la ciudad olivarera en julio de 2023, continuará defendiendo el escudo azul cuatro temporadas más", señala. Su paso por el Albacete en la pasada campaña fue clave para que hoy en día sea una pieza muy a tener en cuenta por Claudio Giráldez que da minutos al defensor en una temporada dónde los cambios en la alineación están a la orden del día. "La temporada pasada, el defensa jugó cedido en el Albacete Balompé, un periodo que le permitió seguir creciendo antes de volver al primer equipo. Esta campaña, en su primer partido como titular, Javi debutó como máximo goleador de la élite, marcando contra el RCD Mallorca en Son Moix", recoge el comunicado del equipo vigués.

Javi Rueda, "requetefeliz" por seguir ligado al Celta

Tras firmar su renovación, en sus redes sociales, Javi Rueda ha mandado un mensaje a la afición del Celta asegurando de estar "requetefeliz" por seguir ligado al equipo y al proyecto encabezado por Claudio Giráldez. "¡Requetefeliz por seguir unido a este maravilloso club durante más años! Gracias a todos, celtistas", recoge el breve, pero lleno de ilusión, mensaje del lateral del Celta de Vigo. Esta temporada, a pesar de la lesión sufrida, Javi Rueda ha disputado 11 partido en lo que va de curso, sumando más de 500 minutos en sus piernas. A pesar de ser lateral, su proyección ofensiva es muy notable y acumula 3 goles en lo que va de temporada.