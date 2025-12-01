La surrealista revisión del VAR en el penalti a Borja Iglesias: "Hay fuera de juego también"

La sala VOR llamó al árbitro de campo para que revisara un posible penalti sobre el 'Panda' que no señaló en directo, pero al mismo tiempo un fuera de juego previo del delantero gallego, por lo que de ninguna manera podía ser pena máxima...

El Celta-Espanyol fue un partido limpio en el que apenas tuvo que intervenir el VAR salvo por una acción dentro del área perica donde Borja Iglesias fue derribado siendo objeto de penalti. Sin embargo, Isidro Díaz de Mera, colegiado del choque, no apreció pena máxima en directo, por lo que el juego siguió adelante hasta que el árbitro de campo fue avisado por su compañero Valentín Pizarro desde la sala VOR.

No obstante, es esa misma jugada del penalti de Calero sobre Borja Iglesias, el delantero del Celta viene de posición antirreglamentaria en fuera de juego por lo que tampoco de ninguna manera se podría haber señalado penalti por mucho que lo fuera ya que había fuera de juego previo, pero eso no privó a Pizarro Gómez de llamar a su colega al monitor para que valorara en la jugada tanto el penalti, que no pitó en directo, y el fuera de juego. Surrealista momento en Balaídos pues sea como fuere no afectaba para nada al resultado en ese momento.

La curiosa conversación entre Pizarro Gómez y Díaz de Mera

"Mira, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti ¿de acuerdo? y también te voy a mostrar, para que valores en la APP, un fuera de juego previo a la acción del penalti. Por favor, vente a verla", le decía Pizarro Gómez a Díaz de Mera, quien le responde de camino al monitor un elocuente: "Hay fuera de juego también".

Ya frente a la pantalla, Díaz de Mera dice a su compañero: "Valentín, pónmelo un poquito con más de zoom". Desde la sala VOR acceden a su petición y amplían la imagen. "Vale, ¿ese es el momento de golpeo?", pregunta Díaz de Mera, a lo que el colegiado desde la sala VOR responde: "Mira, éste es el momento del golpeo. Luego la vamos a mandar con recreación donde se va a ver a Borja Iglesias en posición de fuera de juego. Y posteriormente te voy a enseñar la acción del penalti. Te voy a enseñar la acción del penalti".

El árbitro de campo le pide a su compañero que le muestra la imagen del penalti en movimiento: "Efectivamente, el 5 (Calero) le da en el pie derecho y lo derriba ¿vale? Dámela en el fuera de juego, en el momento del pase".

"Ahí la tienes", le contesta Valentín Pizarro Gómez a lo que Díaz de Mera concluye: "Y ahí veo que el talón de Borja Iglesias está en fuera de juego. Reanudo con fuera de juego ¿vale?". Y así acabó todo, con la jugada reanudándose en fuera de juego de Borja Iglesias pero no como penalti.